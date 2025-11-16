27歲男開特斯拉恍神「左右飄移」猛撞國道護欄 衝進南崁匝道

特斯拉轎車疑因駕駛恍神自撞內側護欄，失控衝入南崁交流道匝道，駕駛頭部受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

27歲邱姓男子15日深夜駕駛特斯拉轎車行經國道一號北向49公里桃園南崁路段時，疑似恍神自撞內側護欄，車輛失控衝入南崁交流道匝道。邱男頭部受傷送醫，酒測值為0，警方初步研判為疲勞駕駛所致。

國道警察第一大隊勤務指揮中心於15日23時17分接獲通報，指國道一號北向49公里處發生自撞事故。警方到場後發現，白色特斯拉在變換車道時先擦撞內側護欄，再失控衝向外側，最終停在南崁交流道匝道內。

邱男頭部擦挫傷，由桃園市消防局救護人員送往林口長庚醫院，所幸並無大礙。警方酒測後確認無酒精反應，事故現場在今日凌晨排除。

目擊者向警方表示，案發前曾看到該輛特斯拉左右飄移，駕駛似乎恍神，接著便擦撞內側護欄，隨後失控往右衝進匝道才停下。

國道警方呼籲，用路人行車務必保持精神良好，避免疲勞駕駛，如感精神不濟應儘速至休息站休息或離開高速公路；另外，不論駕駛或乘客皆應繫妥安全帶，以確保行車安全。

