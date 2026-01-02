27歲男開賓士肇事…撞掉下巴！他「拒絕毒測」遭重罰＋吊銷駕照、扣牌
記者陳弘逸／新北報導
新北市三重區昨晚（2日）發生嚴重車禍，有男子駕駛賓士轎車不明原因衝撞前方待轉的車輛，造成車輛嚴重毀損，車內乘客輕傷送醫，初步了解，雙方都無酒駕，但肇事的男子「拒絕毒測」被「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管該車輛，同時依35條第九項規定吊扣該車號牌。
經查，27歲黃姓男子開白色賓士轎車載著22歲林姓男子，昨天（2日）晚上10時40分，行經三重區重陽路三段與中正北路口時，要左轉中正北路，疑操作不慎，撞上前方待轉的車輛。
遭撞的駕駛為34歲林姓女子，所幸，除車損並未受傷；這起事故則造成肇事賓士車乘客林男手腳輕微擦挫傷送三重醫院診治。
初步了解，雙方駕駛都無酒駕情事，不過駕駛賓士車肇事的黃男拒絕接受唾液快篩試劑檢測，經員警知相關權利及罰則，依「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定舉發。
因黃男拒絕毒測，後續將依法處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管該車輛，同時依35條第九項規定吊扣該車號牌。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
