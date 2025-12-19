27歲美女「胃萎縮」瘦成骷髏剩17公斤 不幸過世

中國一名女子從45公斤暴瘦到17公斤。圖／翻攝自大象新聞

中國廣東一名27歲女子巧巧原本體重有45公斤，是一名不折不扣的大美女，但是因為罹患憂鬱症，引發胃部萎縮，最後體重只剩下17公斤，之前她還親口說想要繼續活下去，但不幸的消息傳來，巧巧已經在日前永離人世了。

中國媒體報導，巧巧小時候被母親拋棄，幾年前父親又因為胃癌過世，對她的打擊很大，造成巨大的心理創傷，她也因此罹患上嚴重的憂鬱症，長期情緒問題更是直接影響到她的健康，巧巧開始出現腸胃病變，最後被診斷為胃腺體萎縮，也就是說她的消化和吸收營養的功能全面失調。

網友發文稱巧巧已經過世。圖／微博

原本貌美如花、體重45公斤的巧巧，在胃部萎縮之後，暴瘦到只剩下17公斤，每天只能靠吃藥，跟打白蛋白營養液過活，一天可能花費上千元人民幣（約新台幣4千多元）。今年7月的時後，她還公開說想要跟相依為命的弟弟活下去：「吃不下、睡不著，靠藥物和輸液撐著，但我想活下去。」但是為了治病花光所有的積蓄，引發網友熱議，當時也有許多熱心網友捐款給她。

不過，近日多名網友發文說巧巧最終還是沒能逃過死神之手，巧巧已經在17日凌晨因器官衰竭而過世，遺體在18日火化。巧巧家住在廣東陸河縣上護鎮，媒體向當地的村長詢問，村長已經證實巧巧的死訊，說有到她家慰問她的弟弟，以後也會多關心她的弟弟。



