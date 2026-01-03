27歲賓士男「鬼切」左轉撞飛待轉車 拒毒測吞18萬罰單＋吊照

賓士車（右）撞上白色自小客車，車頭嚴撞毀損。（翻攝畫面）

一名27歲的黃姓男子昨（2日）深夜駕駛賓士轎車，行經新北市三重區重陽路三段，從中間車道欲左轉中正北路，撞上待轉的白色自小客車，由於撞擊力道猛烈，白車直接被推上分隔島，賓士車頭嚴重毀損。警方據報到場處理，肇事的黃姓駕駛酒測值為0，但他拒絕毒測，警方依法開出18萬元罰單，並吊銷駕照及吊扣車牌。

這起事故發生在昨日深夜約10點40分，黃姓男子駕駛白色賓士車輛，載著友人行經重陽路三段往重新路方向，當時他還在中間車道時，竟打算左轉中正北路，撞上路口待轉的白色自小客車，攔腰將白車推上安全島才停止，賓士車的更是保險桿整個被撞爛掉落，想見當時撞擊力道之大，黃男車上的友人因手腳輕微擦挫傷，送三重醫院診治。

廣告 廣告

警方據報到案處理，經查白車駕駛是34歲的林姓女子，肇事的黃男27歲，雙方酒測值均為0，不過，黃男拒絕接受毒品唾液快篩試劑，警方依「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定舉發，處以新台幣18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，除當場移置保管該車輛，也依規定吊扣該車號牌。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

闖前女友家行凶 警遭猛刺「傷及心臟」、新歡也中刀！恐怖男下場出爐

北捷隨機殺人案調查出爐！「成就不如家人預期」淪孤鳥 揭張文毀滅自我最後關鍵

綠燈塞爆不等了！紅色法拉利「無視車陣」逆向狂飆 離譜違規眾人看傻