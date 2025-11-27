27歲辭職，竟被企業開價800萬挖角？他揭職涯「1關鍵」老闆搶著要
許多人認為，獲得加薪的唯一途徑是升遷或轉職，但真的是這樣嗎？頂尖企業執行長史蒂文・巴利特（Steven Bartlett）於《執行長日記》一書中，針對全球商業界、體育界、娛樂界和學術界的頂尖人士，進行超過700小時的訪談，並集結成「事業與人生的33條法則」，帶領讀者從中學習永恆要義，打造出屬於自己的成功人生。以下為原書摘文：
辭職後獲得800萬聘約
27歲的我還太年輕，不願受限於任何標籤。我唯一願意給自己貼上的標籤就是「具有多樣技能和好奇心的人」。我渴望能為整體社會挑戰貢獻一己之力，而不僅僅是幫助企業提高運動鞋、碳酸飲料或電子產品的銷售量。
就此，我展開了令人興奮的人生新篇章。結果並不盡然⋯⋯一直以來，我對全球心理健康危機、其成因和潛在解決方案都十分著迷、關切且深感興趣。
我辭職的2020年，新冠肺炎疫情迫使全球陷入封城狀態，許多人心裡惶惶不安，心理健康也成為了社會各界的討論焦點。由於有了大把時間，我開啟了一場數位冒險，在網路上探索各類與心理健康相關的有趣主題，其中最吸引我的就是迷幻藥的世界。
我閱讀了多不勝數的研究論文、臨床試驗和網路文章，主要關於特定迷幻藥物在治療人類精神健康疾病方面的功效。這些化合物的科學研究和未開發的潛力令我震懾不已。人生有時會出現難以言喻的緣分、機遇或看似上天安排的時刻，我接下來要講述的故事肯定是其中之一。
就在我深入探尋迷幻藥的世界幾天後，我收到了工作上的熟人發來訊息，他詢問：「嘿，史蒂文，能幫我轉發一下這條推文嗎？」我大吃一驚，他發來的連結是一家迷幻藥公司IPO的新聞報導，而我最近一直在研究這家公司！
於是，我回覆他：「我過去幾週一直在研究這家公司，對它很感興趣，你參與其中嗎？」他回答：「我是最大股東，現在手邊還有一個類似計畫在進行，你有興趣的話，希望你能來幫我們做行銷！」我回他：「我們找時間聊聊吧。」於是，我們當週便安排了午餐會議。
說實話，我加入他們的動機並不是為了錢。眞要說的話，是因為我日益相信迷幻藥的力量，所以希望投資這家公司。我想投身科學領域，希望與生技產業最優秀的先驅一同共事，以充實我的知識桶子，滿足我的好奇心，同時也有助於決定下一步的事業方向。
第二天，我醒來時收到了一封來自這家公司的電子郵件，主旨為「薪酬方案」。我在閱讀內容時，難以置信地瞇起了眼睛。除了月薪之外，他們還提供我潛在價值高達600至800萬美元的股票選擇權，讓我帶領他們的行銷工作9個月，直到公司上市。這個條件超乎我預期10倍以上。
技能價值的4個重點
這一刻，我學到了4個關於技能價值的深遠事理。
技能沒有固有價值：我們的技能一文不值。正如常言道，價值端看他人願意付出多少代價。
技能的價值取決於所需的情境：每項技能在不同產業都有不同價值。
技能感覺越稀有，人們越看重：在生技產業，我精通的社群媒體和行銷技能有如未經雕琢的鑽石，相當稀有，因此生技公司十分樂於支付高薪。然而，當我在先前職務向電商、消費品或科技業等產業出售相同技能時，技能的感知價值明顯下滑，原因是我的技能在這些環境下更為常見，意味著我能收取的費用只有生技客戶願意支付的十分之一。
人們評估技能價值的方式，主要根據他們認為你的技能所能創造的價值：這家生技公司首次公開發行有機會籌集數十億美元，在利害關係如此高的情境底下，我的技能對於公司估值高低事關重大，他們自然願意為如此重大的影響付出相應的費用。
回顧先前職涯，我意識到，我使用相同技能來行銷洋裝、T恤和配件等消費品時，為客戶創造的財務報酬比起這家生技公司的潛在報酬，可說是小巫見大巫，過去收到的費用自然相對微薄。
擁有多項技能鞏固職涯
一般常見的誤解是，獲得加薪的唯一途徑是從現有職務爭取升遷，或在相同產業內謀求類似職位。然而，更有效且潛在報酬更大的方式，也許是將個人技能移植到全新的情境，為雇主帶來更大價值。如此一來，你目前的技能也許會被視為更稀有的商品，價值也水漲船高，進而提高你本身的價值。
情境影響價值感知最明顯的例子，也許是《華盛頓郵報》在2007年進行的一項社會實驗。此項實驗主要希望探究人們在日常生活的意外情境下，如何感知和評價才華與藝術。
2021年，我與一名摯友分享了這個故事與我從中獲得的啟示，這位好友當時事業陷入僵局，厭倦了總是付不起房貸，但又似乎天天都在工作。他那時從事平面設計工作，在曼徹斯特設計夜店傳單和當地企業商標，每張圖收費約在100～200英鎊之間，平均年收入約為3.5萬英鎊。
我們談話過後幾週，他下了一個大膽決定，要到新環境出售他的技能。於是，他搬到了杜拜，並重新定位他的設計服務，著重於奢侈品牌和區塊鏈科技公司。
他在杜拜的第一年，就賺進了45萬英鎊的收入；2023年，他與新合夥人的收入合計預期將超過120萬英鎊。同樣的平面設計技能，僅是在不同情境下出售，收入便高出了30倍。
想成為業界的頂尖好手，你不需要在任何事情上勝出，只需要擁有各種罕見且互補的技能——你所屬產業看重、且競爭對手缺乏的技能。
（本文摘自／執行長日記：關於事業與人生的33條法則／悅知文化）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
上班只想幹大事？經理人吳家德揭「職場飛機理論」：先從小事做起
成功人生的5大關鍵！知識、技能、人脈⋯首席執行長揭「先顧好這2個」
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為27歲辭職，竟被企業開價800萬挖角？他揭職涯「1關鍵」老闆搶著要
其他人也在看
香港「竹棚」有百年歷史！成龍、周星馳「港片」經典場景
香港「竹棚」有百年歷史！成龍、周星馳「港片」經典場景EBC東森新聞 ・ 11 小時前
台鐵平交道驚險一瞬！ 青年衝鋒救人獲表揚 楊梅警分局致贈感謝狀肯定義行
桃園市警局楊梅分局27日下午2時30分於二樓大禮堂，舉行「好人好事」表揚活動，公開肯定楊梅區大同里民王宥騏在11月10日台鐵埔心至楊梅站間平交道事故中，奮不顧身救人的義舉。市議員鄭淑方、李家興議員服務處秘書、周玉琴議員服務處秘書以及楊梅分局各單位主管皆到場見證，並由楊梅分局長張仁傑代表頒發感謝狀與獎勵紅包。楊梅分局長張仁傑指出，事發於11月10日，一名老先生騎機車行經瑞塘里74K+631平交道時不慎摔倒，當下柵欄正下降、警鈴急促響起，情況相當危急。34歲的王宥騏目擊後， 沒有一絲猶豫，直接丟下機車奔向平交道，一手按下緊急按鈕、再拉起倒地的老先生，使其順利脫困。老先生僅受到輕傷，而失控的機車則被1107次列車撞上、捲入車底，造成一度停駛及單線運轉，北上多班列車延誤。張仁傑強調：「王先生的動作，避免了一場更嚴重的災難。如果當時人還在平交道上，後果將不堪設想。」這起救人事件被分享到社群平台，引發大量網友關注。市議員鄭淑方看到後，立即向警方反映：「這樣的義行，一定要肯定。」鄭淑方出席頒獎儀式表示，現代社會人情漸冷、許多家長甚至教孩子「別管閒事」，因此更顯得王宥騏的勇氣珍貴。鄭淑方說：「王先生看台灣好新聞 ・ 9 小時前
【陸軍聯合婚禮】93對喜結連理 情定大漢
記者王子昌／桃園報導 陸軍司令部昨日舉辦民國114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，93對佳偶在官兵、親友的見證與祝福下，幸福步上紅毯、共結連理。過程中，新人青年日報 ・ 10 小時前
嘉義溪北六興宮建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕入神聖典
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣新港鄉溪北六興宮欣逢建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕，27日結合佛、道教科儀聯合舉辦聖典，主祀黑面三媽指示雕塑王得祿將軍神像，並為其舉行入神儀式，縣長翁章梁、立委...自立晚報 ・ 9 小時前
坪林茶博館「茶山手語導覽一日遊」 多重感官體驗茶文化
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日兩個週日，推出兩場茶山互傳媒 ・ 13 小時前
5年進帳135億！民眾疑濫開單 中市警：為降低事故頻率
台中市 / 綜合報導 近幾年台中市的交通罰鍰收入大幅攀升，從109年統計到113年，5年的時間合計就進帳135億元。市議員就質疑，台中市政府開罰態度太過強硬，像是在潭子區福貴路上，就連離峰時段也要擺拍測速器材拚業績，不少民眾也認為當地的測速照相實在太多。但警方說，因為這個路段緊鄰國道4號、省道台74線，車流量大、車禍也多，才會連離峰時段也要測速，為的是降低事故頻率，並非濫開罰單。一整疊放在桌上的，全部都是交通違規罰單，每張的違規事項都不太一樣，但共通點這些都是來從台中市，開出來的罰單，台中市近年來交通罰鍰收入大幅攀升，觀察歷年罰單金額，從108年6.4億，但隔年109年22.56億，相當於暴增了16.16億，接下來每年都超過20億以上，單純計算近5年罰單金額總額，台中市就進帳135億元的罰鍰收入。台中市議員(民)周永鴻說：「盧秀燕上任以來，光是罰單就增加了135億(元)，其實不要用罰單，來當作是市庫的收入，因為罰單的收入，主要都在地方政府。」民代特別點出，在台中市潭子區福貴路上，就連離峰時段，都有機會碰上員警擺拍測速要拼業績，民眾說：「路那麼大，速度那麼低，擺明就是要搶錢，測速照相的問題應該要拿一些掉，因為太多了。」民眾普遍認為，現在測速照相真的太多，被罰到吃不消，針對福貴路曾設移動式測速，轄區派出所在測速照相規劃上，有這樣的考量。台中市警大雅分局潭北派出所副所長劉坤松說：「是易發生事故的路段，今年至今已有發生76件事故，因此規劃在該處，進行移動式測速照相，並公告為測照取締地點。」警方強調，2023年交通部修法擴大民眾可檢舉項目，導致民眾檢舉數大幅增加，同時也提高重大違規罰鍰金額，罰鍰總金額自然比往年多，但市府5年收了135億罰鍰，還是讓民眾這手上的罰單，越來越繳不下去。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
台中人沒收到「小橘書」憂成邊緣人 民政局曝原因
國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，11月19日起發放，台中市不少民眾疑惑迄今沒領到「小橘書」，有人等不及跟議員索取，也有人懷疑淪「邊緣人」沒拿到；民政局澄清，台中市被國防部列第4梯次發放對象，安全指引尚未送達台中，預計12月19日起會透過民政系統發放，預計自由時報 ・ 2 小時前
《電馭叛客2077》總銷量破3500萬套，超越《巫師3》同發售時間紀錄
CDPR 公布最新財報，《電馭叛客2077》總銷量突破 3500 萬套，超越了同發售時間長度《巫師3》的紀錄，也是現在 CDPR 的主要收入來源，一甩以前因趕鴨上架導致的種種 BUG 問題陰霾。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
香港宏福苑惡火罹難人數攀升至83人多人失聯 又有大廈復燃
香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生嚴重火災，火勢迅速擴散波及另6棟大樓，惡火延燒已逾一天，目前仍有餘火尚未撲滅。香港政府最新消息指出，罹難人數攀升至83人，另有77人受傷。27日深夜又有消息中廣新聞網 ・ 5 小時前
金融類股領漲，恆指週四震盪收小漲0.07%，泡泡瑪特、金沙中國股價亮眼
【財訊快報／劉敏夫】香港股市週四震盪走升，因為儘管週三中概股下滑，加上美國國防部聲稱阿里巴巴等協助中國軍方，一度牽動市場不安情緒，但是有關聯準會12月份降息的預期，仍催化買盤人氣。收盤時，恆生指數上漲17.85點或0.07%，成為25,945.93點；恆生中國企業股指數則是上揚2.50點或0.03%，成為9,164.87點。恆生指數四大類股指數悉數上揚，其中金融類股指數上漲0.59%，表現最好，其餘類股表現分別為，公共事業類股指數揚升0.29%，地產類股指數下滑0.05%，工商業類股指數則是滑落0.23%。受到聯準會一系列言論暗示將進一步放鬆貨幣政策的影響。利率交換市場交易員認為，12月降息25個基點的可能性約為80%。而且一般認為，新發布的美國失業救濟申請人數數據儘管疲軟，但是不太可能阻止聯準會降息。美國股市週三表現穩健，科技股推動標普500指數感恩節假期前取得四連漲，因市場對聯準會12月降息的預期升溫。終場標普500指數上漲0.69%，道瓊工業平均指數上漲0.67%，那斯達克綜合指數上漲0.82%。不過，追蹤中概股的金龍中國指數微幅下跌，騰訊音樂和百度對指數拖累最大。此外，根據了解財訊快報 ・ 17 小時前
捷克組閣談判 外長候選人改派環境部總統仍有異議
（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（Filip Turek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如今被改為提名出任環境部長。然而，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）對於圖雷克入閣仍持異議。中央社 ・ 14 小時前
基隆就業中心企業交流座談會 商討勞工就業問題
【記者陳水旺基隆報導】勞力市場「缺工」的問題愈來愈嚴重，勞動力發展署北分署特別在基隆大武崙產業園區服務中心舉辦「企業交流座談會」，邀集34家企業代表出席共聚交流。沈文麗分署長沈文麗強調，為更貼...自立晚報 ・ 10 小時前
騰勢切入人寵保健品市場 瞄準資本布局
在後疫情時代全民健康意識高漲的背景下，騰勢股份有限公司（以下簡稱「騰勢」）憑藉對大健康產業的前瞻布局，以「保健品＋寵物營養」雙主軸切入快速成長的市場縱深，成功打造全通路、多品牌與數據驅動的營運模型，不僅營收穩健攀升，更吸引包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳、丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、富邦金創投等知名通路與創投強勢入股。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
影／第五屆台中市工藝師出爐 三位工藝匠師獲肯定
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】第五屆「台中市工藝師」名單正式公布！長期投入工藝創作與技藝傳承的廖勝文、史互傳媒 ・ 15 小時前
宏福苑大火死傷慘重 賴清德.蕭美琴發文"誠摯哀悼慰問"
生活中心／綜合報導這場香港史上最嚴重大火，全港陷入悲傷氣氛，香港幾乎所有娛樂活動，也都延期或取消。素有亞洲葛萊美獎之稱的南韓MAMA大獎，雖然明晚照常在香港舉辦，但主辦方研議取消火焰爆破橋段。台灣也跨海哀悼，總統賴清德和副總統蕭美琴都在社群發聲祈福，陸委會也表達關懷與慰問。民視 ・ 12 小時前
海產捐肝75%救父 術後晚上六點就去睡
藝人海產月初成功捐肝救父，26日出席「2025鱸魚共鮮節」記者會，首次分享手術歷程。他透露，爸爸有B肝、肝硬化，因為長年過勞、作息不正常，肝功能嚴重受損，被醫師評估「最多只有3個月生命」，父親一度消極到不願繼續接受治療，甚至連遺書、財產分配都已經規劃好。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
美媒稱川普建議高市別刺激北京 日本政府否認
（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本官房長官木原稔今天下午在記者會否認「華爾街日報」報導稱，美國總統川普25日與首相高市早苗通話時，曾建議在台灣議題上「發言節制」。木原表示，日本政府已向「華爾街日報」提出否定報導內容的要求。中央社 ・ 16 小時前
郭書瑤自爆「感情挫敗」 鍾瑶陪伴看她哭
郭書瑤在影集《何百芮的地獄毒白》中化身主角「何百芮」。她分享，演出這部影集最大的收穫，就是結識一群志同道合的好友，「尤其鍾瑶跟Ken哥，現實生活也像劇裡面一樣的相處；鍾瑶在我感情挫敗的時候看我哭，Ken哥就像姐夫一樣常常請我們吃飯。」最有趣的是，兩位好友和製片人還會幫她介紹對象，或替她出主意教她如何追男生。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 13 小時前
（有影片）／偏鄉學童圓夢搭高鐵 南投萬豐國小師生台北二日遊
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】南投仁愛鄉的萬豐國小師生今（27）日搭上高鐵，從山區出發前往台北兩天 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
彰化首座大型百貨持續施工 林世賢到工地打破「停工謠言」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】別再傳謠了！中友百貨彰化店動工中！針對近日「中友不蓋了？」傳聞，彰化 […]觀傳媒 ・ 13 小時前