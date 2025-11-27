27歲辭職，竟被企業開價800萬挖角？他揭職涯「1關鍵」老闆搶著要

許多人認為，獲得加薪的唯一途徑是升遷或轉職，但真的是這樣嗎？頂尖企業執行長史蒂文・巴利特（Steven Bartlett）於《執行長日記》一書中，針對全球商業界、體育界、娛樂界和學術界的頂尖人士，進行超過700小時的訪談，並集結成「事業與人生的33條法則」，帶領讀者從中學習永恆要義，打造出屬於自己的成功人生。以下為原書摘文：







辭職後獲得800萬聘約



27歲的我還太年輕，不願受限於任何標籤。我唯一願意給自己貼上的標籤就是「具有多樣技能和好奇心的人」。我渴望能為整體社會挑戰貢獻一己之力，而不僅僅是幫助企業提高運動鞋、碳酸飲料或電子產品的銷售量。

廣告 廣告

就此，我展開了令人興奮的人生新篇章。結果並不盡然⋯⋯一直以來，我對全球心理健康危機、其成因和潛在解決方案都十分著迷、關切且深感興趣。

我辭職的2020年，新冠肺炎疫情迫使全球陷入封城狀態，許多人心裡惶惶不安，心理健康也成為了社會各界的討論焦點。由於有了大把時間，我開啟了一場數位冒險，在網路上探索各類與心理健康相關的有趣主題，其中最吸引我的就是迷幻藥的世界。

我閱讀了多不勝數的研究論文、臨床試驗和網路文章，主要關於特定迷幻藥物在治療人類精神健康疾病方面的功效。這些化合物的科學研究和未開發的潛力令我震懾不已。人生有時會出現難以言喻的緣分、機遇或看似上天安排的時刻，我接下來要講述的故事肯定是其中之一。









就在我深入探尋迷幻藥的世界幾天後，我收到了工作上的熟人發來訊息，他詢問：「嘿，史蒂文，能幫我轉發一下這條推文嗎？」我大吃一驚，他發來的連結是一家迷幻藥公司IPO的新聞報導，而我最近一直在研究這家公司！

於是，我回覆他：「我過去幾週一直在研究這家公司，對它很感興趣，你參與其中嗎？」他回答：「我是最大股東，現在手邊還有一個類似計畫在進行，你有興趣的話，希望你能來幫我們做行銷！」我回他：「我們找時間聊聊吧。」於是，我們當週便安排了午餐會議。

說實話，我加入他們的動機並不是為了錢。眞要說的話，是因為我日益相信迷幻藥的力量，所以希望投資這家公司。我想投身科學領域，希望與生技產業最優秀的先驅一同共事，以充實我的知識桶子，滿足我的好奇心，同時也有助於決定下一步的事業方向。

第二天，我醒來時收到了一封來自這家公司的電子郵件，主旨為「薪酬方案」。我在閱讀內容時，難以置信地瞇起了眼睛。除了月薪之外，他們還提供我潛在價值高達600至800萬美元的股票選擇權，讓我帶領他們的行銷工作9個月，直到公司上市。這個條件超乎我預期10倍以上。





技能價值的4個重點



這一刻，我學到了4個關於技能價值的深遠事理。

技能沒有固有價值： 我們的技能一文不值。正如常言道，價值端看他人願意付出多少代價。

技能的價值取決於所需的情境： 每項技能在不同產業都有不同價值。

技能感覺越稀有，人們越看重： 在生技產業，我精通的社群媒體和行銷技能有如未經雕琢的鑽石，相當稀有，因此生技公司十分樂於支付高薪。然而，當我在先前職務向電商、消費品或科技業等產業出售相同技能時，技能的感知價值明顯下滑，原因是我的技能在這些環境下更為常見，意味著我能收取的費用只有生技客戶願意支付的十分之一。

人們評估技能價值的方式，主要根據他們認為你的技能所能創造的價值：這家生技公司首次公開發行有機會籌集數十億美元，在利害關係如此高的情境底下，我的技能對於公司估值高低事關重大，他們自然願意為如此重大的影響付出相應的費用。

回顧先前職涯，我意識到，我使用相同技能來行銷洋裝、T恤和配件等消費品時，為客戶創造的財務報酬比起這家生技公司的潛在報酬，可說是小巫見大巫，過去收到的費用自然相對微薄。





擁有多項技能鞏固職涯



一般常見的誤解是，獲得加薪的唯一途徑是從現有職務爭取升遷，或在相同產業內謀求類似職位。然而，更有效且潛在報酬更大的方式，也許是將個人技能移植到全新的情境，為雇主帶來更大價值。如此一來，你目前的技能也許會被視為更稀有的商品，價值也水漲船高，進而提高你本身的價值。

情境影響價值感知最明顯的例子，也許是《華盛頓郵報》在2007年進行的一項社會實驗。此項實驗主要希望探究人們在日常生活的意外情境下，如何感知和評價才華與藝術。

2021年，我與一名摯友分享了這個故事與我從中獲得的啟示，這位好友當時事業陷入僵局，厭倦了總是付不起房貸，但又似乎天天都在工作。他那時從事平面設計工作，在曼徹斯特設計夜店傳單和當地企業商標，每張圖收費約在100～200英鎊之間，平均年收入約為3.5萬英鎊。

我們談話過後幾週，他下了一個大膽決定，要到新環境出售他的技能。於是，他搬到了杜拜，並重新定位他的設計服務，著重於奢侈品牌和區塊鏈科技公司。

他在杜拜的第一年，就賺進了45萬英鎊的收入；2023年，他與新合夥人的收入合計預期將超過120萬英鎊。同樣的平面設計技能，僅是在不同情境下出售，收入便高出了30倍。

想成為業界的頂尖好手，你不需要在任何事情上勝出，只需要擁有各種罕見且互補的技能——你所屬產業看重、且競爭對手缺乏的技能。

（本文摘自／執行長日記：關於事業與人生的33條法則／悅知文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

上班只想幹大事？經理人吳家德揭「職場飛機理論」：先從小事做起

成功人生的5大關鍵！知識、技能、人脈⋯首席執行長揭「先顧好這2個」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為27歲辭職，竟被企業開價800萬挖角？他揭職涯「1關鍵」老闆搶著要