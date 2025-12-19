27歲逃兵恐怖攻擊！丟煙霧彈砍人 國防部回應了

社會中心／游舒婷報導

今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，該名嫌犯逃離現場後，跑到捷運中山站繼續進行攻擊。最新消息指出，目前釀成2死、5傷、2命危，兩名死者分別為嫌犯及一名57歲的余姓男子，嫌犯身分曝光，是一名逃兵，國防部也對此說明了。

北車、中山站遭丟煙霧彈隨機傷人

據了解，黑衣男為27歲的張文，目前因妨害兵役（逃兵），桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。對此，國防部說明，嫌犯非現役軍人。

回顧這起事件，發生在今日晚間下午5時許，一名陌生男子戴著防毒面具闖入北捷台北車站、推著推車朝人群丟擲煙霧彈，造成兩名民眾送醫；該名男子隨後跑到捷運中山站，繼續丟煙霧彈、持刀砍人。有民眾目睹現場畫面，驚呼簡直是恐怖攻擊，自己在百貨公司吃飯吃到一半被緊急疏散，相當恐怖。

