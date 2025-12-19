27歲逃兵通緝犯張文行兇過程曝光 57歲保全為制止惡行重傷命危

【緯來新聞網】台北捷運台北市區在12月19日下午接連爆發兩起嚴重治安案件，27歲張文為逃兵通緝犯，他先是台北車站M7出口投擲煙霧彈，現場五旬保全為了制止他遭砍命危，張文接著又在捷運中山站周邊發生持刀攻擊案，犯案後從南西誠品跳樓輕生，目前已造成9名民眾受傷、4人命危，張嫌跳樓後命危送往台大醫院搶救中。

張文犯行。（圖／記者爆料網提供）

今傍晚約5時30分，台北捷運台北車站M8出口突遭張文投擲多枚煙霧彈，現場迅速瀰漫濃煙與刺鼻氣味。一名57歲余姓男子疑似上前制止行兇者，不幸遭爆炸波及重傷，送醫搶救，目前情況危急。

廣告 廣告

張文犯行。（圖／記者爆料網提供）

數分鐘後，張文又到中山站持放煙霧彈後再持長刀隨機砍人，造成9人受傷、4人命危。初步調查顯示，張文犯行後被警方圍捕行動，他最終從一棟大樓5樓墜落，送醫時已無生命跡象，目前仍在台大醫院搶救中。案件動機及背景仍待釐清。

更多緯來新聞網報導

張惠妹室內演唱會最終站！圓夢踏上日本武道館 金馬影后也來朝聖

薛仕凌愣住了！首奪金曲獎大S就是主持人 喚不起17年前記憶