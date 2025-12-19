27歲通緝犯張文奪3命！「桃園北上租屋」北市刑大衝老家 鄰居曝為人

記者石明啓、羅欣怡／桃園報導

張文為在桃園市楊梅區的老家，派出所派巡邏車到場。（圖／記者石明啟攝影）

因妨害兵役遭通緝的27歲張文，今（19日）預謀犯案，連續在台北捷運2站隨機殺人並投擲煙霧彈，造成3死2命危，台北市刑警大隊深夜也趕至張文老家調查。張文老家在桃園市楊梅區，上面還有一個哥哥，但楊梅老家只有爸媽居住，張文則是在今年1月一個人搬到台北火車站租屋，鄰居對他的了解只有「從小看過」，沒有太多互動。

桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

廣告 廣告

台北市刑大深夜也前往張文老家。（圖／記者石明啟攝影）

張文老家鐵捲門半開，楊梅分局接到指派，立即派出巡邏車前往張文的老家，但張文的父母疑似不在家中，不過這起社會事件，也引起鄰居的關注。

鄰居說，張家一共有兩個兒子，哥哥在高雄工作不住在家裡，今年7月份，張文被通緝時，派出所有人來找過他，但張文早已經搬到台北生活，警方撲空。

鄰居也說，雖然和張家是鄰居，彼此也會打招呼，但對他們家裡的事也不會多過問，對張文的印想僅有「小時候看過」，並不熟悉。

更多三立新聞網報導

無差別殺人！黑衣男被起底「本名張文」27歲逃兵遭通緝

隨機殺人！黑衣男中山站外丟煙霧彈「持長刀殺進誠品」見人就砍 畫面曝

長榮空服員延誤就醫！「住院16天病逝」父控高層說謊 淚：人就這樣沒了

藍營才拋「現任優先」促藍白合！何志勇宣布選新竹市：PK高虹安民調

