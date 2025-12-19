27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯

張姓通緝犯犯案後疑似畏罪墜樓身亡。（翻攝畫面）

27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。

針對這起駭人隨機攻擊事件，台北市刑警大隊大隊長盧俊宏出面說明，表示警方在接獲第一時間通報後，勤務中心立即通知沿線捷運站點提高警覺；然而，晚間6點40分左右，警方再度接獲民眾報案，指在南京西路的誠品南西店附近發生攻擊事件，中山分局員警立即前往現場進行攔截圍捕，警方趕赴現場後不久，嫌犯便從誠品南西店6樓後方墜樓。嫌犯經送往國泰醫院急救後，於晚間7點48分因急救無效宣告死亡。

此次攻擊事件造成多人受傷，尤其在南京西路站附近共有6名民眾受害。其中，一名在1樓受傷的民眾以及另一名在4樓的民眾傷勢嚴重，皆呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，據初步了解，傷重者的頸部皆有明顯刀傷。

盧俊宏表示，為應對此重大治安事件，台北市政府警察局已在局本部成立反恐應變中心，相關編組人員均已進駐待命。目前，刑大科偵隊與各分局的「鷹眼小組」正全力調閱監視器畫面，首要任務是釐清犯嫌的移動路線，追查他從臺北車站離開後，是否徒步前往中山站，並確認其為單獨犯案或有其他共犯。

在偵辦進度方面，警方已掌握犯嫌曾於中正區租屋，並在台北地檢署檢察官的指揮下前往其住處搜索，現場發現了製造煙霧彈的相關工具與材料。然而，無論是在犯案現場或其住處，目前均未發現遺書，警方正全力分析犯嫌近期的交往關係與生活動態，以釐清其確切的犯案動機。關於犯嫌的職業，目前已知他過去曾從事保全工作。全案的詳細經過與背後原因，正由檢警單位深入調查中

盧俊宏也指出，目前台北市已動員所有警力，在捷運、公車站點等所有公共運輸場站及周邊加強巡邏，以確保市民安全。

