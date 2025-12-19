27歲通緝男北車、中山隨機攻擊！ 犯案正面照曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北捷台北車站、中山站今（19）日傍晚發生隨機攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的男子在下午5時30分左右在北車M7出口一帶，投擲多枚煙霧彈，犯嫌行凶後逃逸至中山站，過程持續丟擲煙霧彈，並揮舞長刀隨機攻擊路人，大批警力獲報後展開追緝，嫌犯遭包圍後卻突然墜樓，當場失去生命跡象，送醫後不治。犯嫌身分為27歲逃兵通緝犯，本名張文，他的正面清晰照曝光。

在北車、中山犯下隨機攻擊的嫌犯張文，於北車投擲煙霧彈前畫面遭網友捕捉。（圖／網友提供）

針對墜樓嫌犯身分，台北市長蔣萬安對外說明，該名本國籍男子本名張文，87年次27歲，為妨害兵役通緝犯。有網友在社群平台曝光嫌犯的正面照，「剛好家人在星巴克拍到，就突然大濃煙了」照片中嫌犯戴著防毒面具，頭戴黑色帽子、身穿黑色短袖短褲；另有中山站外網傳畫面，嫌犯在馬路上丟擲煙霧彈，手持長刀在街頭移動並朝人群揮砍，引發不少民眾倉皇逃避。

