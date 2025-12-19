27歲通緝男一天犯4案 白天縱火、晚間北捷砍人

張嫌白天犯下2起縱火案後，傍晚又到北車投擲煙霧彈，最後在中山墜樓身亡。（翻攝畫面）

台北捷運今（19日）晚接連發生隨機攻擊事件，造成3死、5傷，仍有2命危搶救中，張姓嫌犯行凶後，闖入百貨公司墜樓，送醫後傷重身亡，張嫌被查出白天還曾在台北市街頭縱火燒毀路邊車輛及自己租屋處，傍晚到北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾。

27歲的張嫌戶籍位於桃園楊梅，去年11月因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，今年7月被依妨礙兵役罪通緝，張嫌今日上午先在中山區路段縱火焚毀路邊機車與汽車，下午再於自己租屋處縱火。

廣告 廣告

張嫌晚間先在台北車站捷運板南線M7、M8出口投擲煙霧彈，之後又持刀在中山商圈攻擊來往民眾，造成多人受傷，事後張嫌闖入百貨公司，從高處墜樓不治。此案共造成多人傷亡，詳細案情仍由警方持續釐清中。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。 安心專線：1925（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980





更多《鏡新聞》報導

27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯

北市隨機砍人再添1死 中山商圈37歲男送馬偕搶救不治

幕僚在北車隨機攻擊現場 吳欣岱提4點：疏散待改進