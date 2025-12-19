27歲通緝男一天犯4案 白天縱火、晚間北捷砍人
台北捷運今（19日）晚接連發生隨機攻擊事件，造成3死、5傷，仍有2命危搶救中，張姓嫌犯行凶後，闖入百貨公司墜樓，送醫後傷重身亡，張嫌被查出白天還曾在台北市街頭縱火燒毀路邊車輛及自己租屋處，傍晚到北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾。
27歲的張嫌戶籍位於桃園楊梅，去年11月因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，今年7月被依妨礙兵役罪通緝，張嫌今日上午先在中山區路段縱火焚毀路邊機車與汽車，下午再於自己租屋處縱火。
張嫌晚間先在台北車站捷運板南線M7、M8出口投擲煙霧彈，之後又持刀在中山商圈攻擊來往民眾，造成多人受傷，事後張嫌闖入百貨公司，從高處墜樓不治。此案共造成多人傷亡，詳細案情仍由警方持續釐清中。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。 安心專線：1925（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 151
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1
台北市 / 綜合報導 27歲的張姓嫌犯，犯案後馬上跑到台北捷運中山站，在知名百貨外持長刀利器傷人，由於當時正值下班尖峰時段，不少用路人嚇得四處逃竄，而當時他犯案後，北車內部的逃命畫面，不少民眾拔腿狂奔，一路往外逃，捷運也派員指揮，不過有人是遭波及，倒在地上疑似沒了生命徵象，相關人員緊急對他做CPR。 今（19）日晚間隨機攻擊民眾四處逃竄畫面曝光怵目驚心 ，目擊民眾說：「煙霧彈，啊，報警報警。」，張姓嫌犯，手持長刀利器，移轉到台北捷運中山站，瞬間尖叫聲四起，人已經到了喪心病狂地步，見人就傷，眼看情況不對，逛街的民眾及用路人四處逃竄，現場一團混亂，還有人受傷，滿地鮮血怵目驚心。現場民眾說：「這裡這裡這裡，有沒有人要過來啊。」，救護車抵達現場後，緊急將傷患，一一送醫救治，而稍早前，這名嫌犯先在北車犯案，由於當下是下班尖峰時段，現場煙霧彌漫，還有人說，有刺鼻味道，只見搭車民眾，嚇得爬腿狂奔。北捷廣播說：「各位旅客請注意，各位旅客請注意，大廳的旅客如果趕時間請改搭其他交通工具。」，大批民眾瞬間往外移動，北捷也派員，在現場指揮，避免再發生意外。不過這邊情況嚴重，有人受傷倒在地上，疑似還沒了生命徵象，相關人員緊急上前對他進行CPR，27歲張姓嫌犯，失控的在台北鬧區隨機殺人，造成民眾人心惶惶外，現在死傷人數也持續攀升。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
南投縣 / 綜合報導 因為噪音讓多年鄰居變仇人，甚至演變成 凶 殺案。這兩戶人家距離90公尺，兩戶中間只有矮牆隔著，蕭姓死者的媳婦說，半年前,黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥踩踏發出聲響，但他認為是蕭家人朝他家屋頂丟石頭，他因此開始在深夜用藍芽喇叭放音樂，和放鞭炮反擊，讓蕭家人被吵到無法睡覺，蕭姓死者多次勸阻都沒用，才打電話報警，沒想到加深了黃姓嫌犯的憤怒，動手行 凶 。兩層樓透天厝貼著白色磁磚的，就是蕭姓死者他家，下方那間紅磚平房，則是黃姓嫌犯住的地方，兩戶人家距離相當近只有90公尺，中間隔一個矮牆，沒有相通，卻因為噪音，兩家人吵了半年多，蕭姓死者媳婦說：「我們早上都會有鳥在屋頂，在那邊踩踏，然後他就會把這個說是我們家，在丟他屋頂石頭。」死者媳婦表示，半年前，黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥在上面踩來踩去，發出噪音，黃姓嫌犯認為是蕭姓死者拿石頭丟他家屋頂，疑似因此在深夜時，拿藍芽喇叭放音樂還有放鞭炮想要反制，吵到對方無法睡覺，死者多次找黃姓嫌犯勸阻都沒用，才會打電話報警求助。蕭姓死者兒子說：「在用藍芽喇叭在放各種噪音，影響我們的睡眠品質，有去警察局做報案。」鄰居說：「放音樂，吹狗螺，放大炮，半夜吵到人家不用睡。」因為噪音，多年鄰居反目成仇吵半年，嫌犯父親說，兒子從小個性就相當孤僻，嫌犯父親說：「國中的時候有人對他霸凌，他就不愛跟人家講話。」死者的姊夫，接到噩耗趕來，難過哽咽，蕭姓死者姊夫說：「他很老實，你問鄰居看他做人怎樣，人很好啦。」蕭姓死者兒子說：「爸爸平常是務農，照顧一個視障的姊姊。」蕭姓死者有4名兒女，2個女兒在外地工作，他和妻子、兒子和媳婦一起住，還要一邊務農一邊照顧，因為腦部開刀眼睛不方便的30多歲女兒，一家4口半年來因為噪音和黃姓男子相處不好，嘗試溝通卻無效，鄰居變仇人釀成悲劇。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。今早林口區文化一路二段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。案發菜園。（圖／林口警分局提供）警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光 更多民視新聞報導昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 9 小時前 ・ 2
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 5
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
