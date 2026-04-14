27歲醉男夜市搭訕50歲美魔女店員爆衝突！黑衣人勸架反釀「砸店」烏龍

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記者莊淇鈞／新北報導

當時現場情形。（圖／翻攝自Threads @wilson_0808）

新北市板橋區的湳雅夜市內，昨天（13日）深夜10時許，1名27歲徐姓男子喝醉，在購買甘蔗汁時，疑似為了搭訕50歲女店員，過程中被另1名店員制止，加上一群穿黑衣逛夜市的民眾加入勸解，引起不知情的民眾誤會有人砸店，於是立即報警求助，警方獲報立即派遣快打部隊到場。

警方獲報到場後，口角衝突已經結束，經警方了解，徐男因為喝醉酒，在購買甘蔗汁時，疑似有搭訕女店員的言行舉止，另1名男店員出面制止後，造成雙方誤會口角，因爭吵時音量過大，剛好又有10餘名穿黑衣的民眾熱心出面制止衝突，讓不知情的民眾以為有圍店砸攤事件，警方到場後現場未發現違禁品，並抄登現場民眾資料後勸導離去。

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呼籲，民眾遇事應保持理性與耐心，遇有糾紛應以和平及理性方式溝通，切勿因一時情緒衝動演變為肢體衝突，以免觸法受罰，得不償失，另發現暴力行為或違法情事，可撥打110報警求助，共同維護社會安全。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

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