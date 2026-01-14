27歲青農腦中風 花蓮慈院跨院接力搶救助重返田野
接連的冷氣團來襲，氣溫驟降及巨大的日夜溫差，不僅是長者的健康殺手，年輕族群更不可輕忽！花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。所幸在路人、消防隊、關山慈濟醫院與花蓮慈濟醫院無縫接軌的搶救下，由神經外科李建輝醫師成功取出超過4公分的血栓。王先生術後恢復神速，短短15天即康復出院，並在2026年1月已重回農務工作，見證了花蓮慈院邁入40周年，鎮守花東的堅定承諾。
從發病昏倒14點50分被送達關山慈院急診，18點47分就轉送至花蓮慈院，由待命團隊安排術前檢查到23點05分完成取栓手術，這是一條歷經約8小時橫跨128公里的搶救生命線。腦中風中心主任陳俞名醫師表示，這是包含花蓮縣衛生局、消防局與各層級醫院組成的花東緊急醫療網多年來的努力，花蓮慈院在接獲轉診通知後，立即同步啟動取栓前置作業流程，準備好病人抵達醫院後，馬上銜接術前檢查與取栓手術，展現高效率的中風救治流程。
這名家住台東的王先生，日前在步行訪友途中，突然感到右側手腳遲鈍、不受控制，甚至出現昏沉感，正想返家休息時便失去意識倒臥路邊。幸運的是，一旁田裡的農友發現異狀，緊急撥打119送往關山慈濟醫院。經初步評估確診為腦血管阻塞（俗稱腦中風）後，立即啟動綠色通道轉送至花蓮慈濟醫院。
花蓮慈院神經外科李建輝醫師表示，腦中風搶救分秒必爭，王先生抵達後，醫療團隊立即施行取栓手術，順利將長達4公分的血栓取出，打通阻塞血管。術後第四天，王先生即轉出加護病房，經過醫療團隊整體性的治療與復健，從鬼門關前走一遭，到完全康復出院，前後僅花了15天。目前由神經內科劉安邦醫師負責門診追蹤，王先生的語言及活動能力皆已恢復正常。而且為了節省王先生往返就醫時間，王先生現在只需要每個月到劉安邦醫師在玉里慈濟醫院的門診回診追蹤。
「臨床上很少見到像王先生這樣的案例。」負責後續追蹤的神經內科劉安邦醫師指出，年輕並不代表安全，腦中風可能在任何年齡發生，及早辨識與就醫至關重要，這次王先生能恢復得這麼好，很重要的關鍵就是把握時間醫療無縫接軌。
王先生回憶道，因為自覺還年輕又不胖，從沒想過自己會中風，現在可以恢復日常生活，非常感謝家人、女友以及慈濟醫院的團隊讓他能重回正常生活。全程陪伴的女友也感性表示，曾看過鄰居中風後行動不便、長期需要人照顧，對比男友剛出院時說話還需停頓思考，到現在思緒清晰、對答流利，心中充滿無限感激。
「時間，是醫療最重要的因素之一。」王先生被送到花蓮慈院的時候，嚴重失語（無法說話也聽不動別人說話），右側肌力評估僅有1分，左側還保有4分，取栓手術後評估，右側肌力恢復到約4分，左側肌力達到5分。李建輝醫師強調，這次能順利完成取栓，要感謝過程中的每一環：從熱心的農友、119救護員、第一線處置的關山慈院急診、王爸爸果斷的決定、女友的支持，以及花蓮慈院神經外科、開刀房、麻醉部、神經內科、加護病房與病房團隊，多年來建立的標準作業流程與默契配合。
2026年適逢花蓮慈濟醫院創院40周年，王先生的案例正是慈濟醫療網守護東台灣的一個縮影。40年來，花蓮慈院鎮守花東，將愛與醫療資源沿著台九線與台十一線傳遞，串聯起偏鄉與醫學中心。從急診到復健，從關山到花蓮，這份跨越距離的「愛的接力」，不僅搶救了黃金時間，更守護了無數家庭的完整與希望。
撰文／黃思齊；攝影／黃思齊、花蓮慈濟醫院
