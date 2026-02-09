27歲饒舌歌手「沒帶手機出門」失蹤後陳屍池塘 獲葛萊美獎父哀痛發聲：以他為傲

DJ Young Slade過世。翻攝Entertainment Tonight YouTube

美國喬治亞州近日發生一起令樂壇震驚的憾事，曾獲葛萊美獎肯定的知名饒舌歌手小強納森（Lil Jon）之子、同樣身為音樂人的納森·史密斯（Nathan Smith，藝名 DJ Young Slade）在失蹤數日後，遺體於住家附近的池塘中被發現，得年27歲。當局表示，目前初步調查雖未發現外力介入的跡象，但詳細死因仍有待進一步釐清。

Lil Jon與DJ Young Slade。翻攝Entertainment Tonight YouTube

異常情況下離家後失聯

根據米爾頓（Milton）警方的調查紀錄，27歲的納森·史密斯是在本週二清晨，在「異常情況」下獨自離開位於喬治亞州的住家。令人擔憂的是，他離家時並未隨身攜帶手機。警方在最初發布的尋人告示中提到，史密斯是步行離家，且當時可能處於神智不清、需要協助的狀態，親友也因此對其人身安全感到極度憂慮。

池塘尋獲遺體確認身分

經過連日大規模搜救，米爾頓警察局於週五上午在史密斯住家附近的一處池塘內尋獲一具遺體。警方隨後發布聲明指出：「根據目前的調查，沒有跡象顯示有外力介入。」目前富爾頓郡驗屍官辦公室正協同警方調查死因，在最終檢驗結果出爐前，官方不會再釋出更多細節。

小強納森發布聲明哀悼

面對喪子之痛，以熱門金曲〈Yeah!〉聞名全球的饒舌天王小強納森，與史密斯的母親尼可·史密斯（Nicole Smith）透過媒體發布聯合聲明，字裡行間充滿悲慟與思念。小強納森在聲明中表示：「納森是你所能遇過最善良的人。他非常體貼、周到、有禮貌、充滿熱情且內心溫暖。」他強調全家人都深深愛著納森，並以他為榮。

父子同台身影成追憶

納森·史密斯生前遺傳了父親的音樂天賦，不僅畢業於紐約大學（NYU），更是一名優秀的音樂製作人與工程師。父子倆感情深厚，經常在公開場合或社群媒體上合影，去年還曾一同登上電視遊戲節目《家庭問答》（Family Feud）展現默契，如今隨著史密斯的離世，昔日溫馨畫面已成追憶。小強納森在聲明最後提到，感到欣慰的是在最後相處的時光裡，曾向兒子親口表達過對他的愛與器重。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

第2個沒有大S的紀念日！具俊曄備蛋糕、美酒上金寶山 頂10度低溫「深情伴愛妻」慶結婚4週年

韓女星「做醫美慘遭毀容」！臉部10%深二度燒傷 權珉娥痛訴：皮肉像紙一樣剝落

GD自爆沒逛過大創！粉絲笑稱「怕他把貨掃光」 BIGBANG迎20週年4月起暖身

台南知名飯店初二「一晚4萬5」！網喊：不如出國 業者解釋了 五星戰區過年行情一覽