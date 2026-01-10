27歲I級女神「引退10天」驚傳病逝！跨年夜才公開引退信：無法再說出沒事

（記者洪承恩／綜合報導）日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年底才向粉絲寫下引退信，沒想到才短短幾天，家屬就於本月9日證實她已在1月5日病逝，年僅27歲，讓許多支持她的粉絲難以接受。她生前因罹患罕見咽旁間隙腫瘤，健康急轉直下，雖然努力與病痛搏鬥，仍敵不過病魔，留下一封滿是不甘的告別信與最後完成的作品。

藤乃葵的母親透過女兒的X帳號發布消息，表示女兒長期與病魔抗爭，最終仍走到生命盡頭，並感謝大家一路以來的支持。家屬公開的畫面中，靈堂擺滿她過去的寫真集、DVD、還有她喜歡的小熊維尼與《七龍珠》等周邊，螢幕上則播放著她昔日燦笑的模樣，讓不少粉絲瞬間破防。

圖／日本寫真女星罹患罕見癌症，引退信發布過沒多久，人就傳出病逝消息。（翻攝藤乃葵IG）

圖／日本寫真女星罹患罕見癌症，引退信發布過沒多久，人就傳出病逝消息。（翻攝藤乃葵IG）

藤乃葵於2024年12月31日公開引退信，坦言自前年7月返家療養後，身體一天比一天差，已經無法再對外說出「我沒事」的客套話，更形容自己是「隨時可能出事」的狀態。她原本想辦一場直播，和粉絲正式道別，但體力不足，最後只能以書面方式留下她最後的心聲，也直說以這種方式離開舞台「真的很不甘心」。

圖／日本寫真女星罹患罕見癌症，引退信發布過沒多久，人就傳出病逝消息。（翻攝藤乃葵IG）

圖／日本寫真女星罹患罕見癌症，引退信發布過沒多久，人就傳出病逝消息。（翻攝藤乃葵IG）

她在信中也提到，慶幸自己在身體還能撐的時候，於去年6月拍完DVD與雜誌，至少留下了最後的作品。她希望多年後大家想起「藤乃葵」時，腦海浮現的是那個漂亮、有活力、充滿笑容的自己，而不是被病痛折磨的模樣。

藤乃葵自2020年出道後，因亮眼外型與開朗個性迅速竄紅，被封為「加賀百萬石巨乳」、「北陸炸藥美體」。然而她在2023年查出罹患罕見的咽旁間隙腫瘤，被迫停下工作；2024年雖短暫復出，但狀況始終不理想，最後在2025年底宣布退出演藝圈。引退信公開僅數日，噩耗便傳出，讓粉絲至今仍難接受這段遺憾結局。

