27歲OL換7份工作！想轉職憂「資歷未滿1年」被刷掉 人資揭2錄取關鍵

有些人因轉職迷惘或職業倦怠，換工作的頻率很快。一名27歲女網友發文詢問，過去換了至少7份工作，最長的資歷只有1年半，目前擔任研發助理工程師，月薪33K，想轉職前端工程師，又無奈能力不足，「現在人資還會介意沒做滿1年嗎？」引發討論，有擔任人資的網友解答，「在台灣的環境，老闆或主管就是會看穩定性」。

一名女網友在Dcard分享職涯焦慮，坦言她畢業後至少換過7份工作，一開始對未來一片茫然，所以只能騎驢找馬，從低薪工作做起，包括超商副店長、行銷美編、剪輯助理等，全是不相關的職位，而且因公司制度，工作資歷都不長，最久只有1年半。

原PO表示，快30歲了，才意識到必須有一技之長，目前擔任研發助理工程師，月薪33K、年終1個月，但她的程式技術不夠純熟，主管不敢讓她接大項目，工作內容幾乎是打雜，做4個月又萌生轉職念頭，想朝前端工程師的領域發展，「現在的人資還會很在意工作沒有滿1年的嗎？」

貼文曝光後，不少人表示，「除非公司薪水開比較低，不然在一樣的條件下，通常會要履歷更好看的人」、「一份科技業工作至少做2年，建議3年比較穩，但更重要的還是要拿到有難度、亮點的專案，獨立作業，有展現成果，證明自己的能力，打雜3年，其他公司還是不想收」、「想換或接到大案子前，一定要先磨練或加強自己的能力」。

還有一名自稱人資的網友回覆，「在台灣的環境，老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難上。」

