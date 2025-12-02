270億花蓮馬太鞍災後重建特別預算 立院三讀通過

立法院院會今審議多項議案，已三讀通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，立法院院會今日迅速三讀通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

主計總處報告指出，該特別預算歲出編列270億元，民國114年度至119年度分別編列38億元、86億元、86億元、41億元、10億元及9億元。包括原民會5億元、工程會1億元、內政部28億元、經濟部91億元、交通部44億元、農業部43億元、衛福部1億元、環境部42億元、預備金15億元。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋在三讀後發言指出，感謝在三黨共識下通過馬太鞍條例，希望用最快方式讓災民得到幫助，但接下來執行才是關鍵，在花蓮0403地震時就發現地方盤點需求時，常常沒有和所需要的金錢對上線，就如中繼屋的需求遲至今年才出現，縣政府在執行上會讓好不容易通過的預算無法到災民身上。

沈伯洋呼籲，地方趕緊盤點地方需求，讓金錢快速地進入災民口袋，而非當作地方宣傳品。在執行面還有賑災基金會的經費，不能僅用戶籍來做認定，人在戶籍不在的情況，若民眾是在花蓮工作，汽車、財產受到毀損也應用一樣的認定方式，讓其得到幫助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

福建艦低調成軍洩端倪 國安揭12/13關鍵點：北京恐拉高態勢

麥玉珍要選台中市長 江和樹酸：不是選菜市場的市長餒！

不是工程師、醫生！未來10年成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

淡水停水4天 張育萌：侯友宜、洪孟楷示範市政失能當日常

