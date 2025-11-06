270家台廠出征 美國汽車展首次出現台灣館

▲黃志芳（圖右）表示，今年是台灣首次在SEMA設立台灣精品館，並成功爭取到核心展區，為我國汽車供應鏈，創造在美國指標展會的曝光平台。（圖／貿協提供）

[NOWnews今日新聞] 全球第二大的美國汽車售後服務零配件展（AAPEX）及北美最大的改裝汽車零配件展（SEMA）近日，台灣共有270家廠商參加，為第二大參展國。「台灣精品館」本次首度進軍SEMA展，展示智慧充電、輔助駕駛、車聯網與遠端車隊管理等創新解決方案，彰顯台灣在智慧移動與車用電子領域的研發成果。



美國為台灣最重要的經貿夥伴之一，雙方在半導體、綠能及資訊科技等領域長期維持緊密合作。隨著汽車產業邁向電動化與智慧化，台美兩地在電動車及售後市場等領域合作潛力無限。



經濟部近年積極推動產業升級轉型，透過提高研發與轉型補助，協助業者導入智慧製造、節能科技及車用電子等高值化研發，以提升整體產業競爭力。



貿協董事長黃志芳表示，今年是台灣首次在SEMA設立台灣精品館，並成功爭取到核心展區，為我國汽車供應鏈，創造在美國指標展會的曝光平台。



黃志芳表示，隨著車輛電動化與智慧化趨勢席捲全球，台灣業者憑藉在ICT與汽配研發的優勢，積極導入AI邊緣運算、感測器整合與數位轉型，車用電子產業有望在2030年前，成為台灣下一個兆元產值的新興產業。



他也特別提到， 此次除展現汽車產業的技術實力外，台灣精品也運用文化與自然元素，展現台灣的多元魅力。今年特別與台灣國家公園合作，打造沉浸式LED展示，以壯闊山岳與海岸景觀，呼應永續堅韌的台灣產業形象，為展館增添人文溫度。

