270家汽車零組件商組成台灣隊 AAPEX/SEMA大秀「ICT+汽配」黃金實力

建大是知名輪胎廠，董事長楊啓仁（左）親自帶隊參展AAPEX/SEMA秀，貿協會董事長黃志芳（右）也來了解輪胎產業近況。圖／貿協

台灣的汽車零組件製造實力全球汽車人有目共睹，因此在全球第二大的AAPEX汽車售後服務零配件展、以及北美最大SEMA的改裝汽車零配件展中，台灣汽車零件廠商怎麼可以缺席呢？而且今年，台灣還有一個首次創舉，那便是經濟部直接在兩個展都蓋起「台灣館」。AAPEX打造出國家隊氣勢的臺灣館；SEMA展則是首度創設臺灣精品館。

這次兩大展共有270家台灣廠商集體登場，台灣是會展內第二大參展國。之前當然也有許多廠商來趕集，不過，今年很不一樣，過去台灣廠商是各自單打獨鬥地去美國擺攤，現在是組成國家隊一起衝、一起把台灣汽配零件包裝成「科技＋創新」活動，這就是這次和以前最大的差別。這就是今年與以往最明顯的差別。

為了營造聲量的天花板，經濟部更在兩大展館主要出入口、主走道、以及美國機場周邊刊登形象廣告，用高曝光直接把台灣汽車零配件的製造品質和創新實力推向國際視線。

奇美車電代表向經濟部次長何晉滄（右後）介紹AI影像辨識系統，在車用領域的應用。圖／貿協

為協助台灣汽配業者鞏固美國市場，經濟部何晉滄政務次長親自走攤，一攤一攤看過後表示，台灣的汽車零組件廠商，具備精湛且高品質的製造技術，其創新研發實力，還可協助顧客設計開發出少量多樣具差異化產品，隨著電動車市場蓬勃發展之際，以台灣優勢的資通訊組成之車用品，更可提升電動車附加價值。

在國際拓銷上，經濟部特別選定AAPEX展為年度重點推廣平臺，加碼投入資源， 打造具國家隊氣勢的「台灣館」，等於拿國家高度當作「品牌」，邀請買主蒞臨臺灣館與業者交流、舉辦產品發表會，另外，更第一次舉辦起「Taiwan Night」活動，爭取我商在國際舞台曝光機會，積極協助業者爭取訂單。

而首度進軍SEMA展的「臺灣精品館」，則是把智慧充電、輔助駕駛、車聯網與遠端車隊管理等創新解決方案搬進館內，證明台灣在智慧移動與車用電子這塊市場，不只不是追隨者，更是能打主流規格戰、獨特客製化的行家。



