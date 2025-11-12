270萬人受影響！國民年金投保額上調1342元 明年「多繳金額」試算曝光

國民年金收繳率近年多在5成以下，不少民眾都有「不繳費會怎麼樣」的疑問，但如今國民年金保險費要調漲了。衛生福利部（衛福部）今（12）日公布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險（國保）的月投保金額，自明年起將由現行的1萬9761元調為2萬1103元，預估影響人數約為270萬人。但衛福部強調，各項給付的金額也會連動調高；另外，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。

國民年金在2008年10月開辦，納保對象為年滿25歲未滿65歲，在國內設有戶籍但未參加勞保、農保、公教保或軍保的國民。國保各項給付以「月投保金額」為計算基礎，依《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，當CPI累計成長率達5%時，會依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額。

雖國保月投保金額由19,761元調整至21,103元，增加1342元，但各項給付金額也調高，如生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。衛福部指出，若是年滿65歲、有15年國保年資，領取「A式老年年金給付」可達6,107元，有利於國保民眾的基本經濟安全保障。至於一般民眾關切的保險費增加幅度，因政府會依被保險人身分補助40%至100%的國保保費，試算後每人每月自付保費僅小幅增加43元至84元。

衛福部強調，雖每人保費增加數十元，但政府補助保費則相對增加補助57元至141元，預估未來每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。衛福部提醒，新制上路後，2026年1至2月份的保費繳款單將於3月底前寄發，被保險人於該年度4月底前繳納即可。

