2700萬要充公了！6張大額發票沒人領今到期 消費地點一次看

【記者許麗珍／台北報導】2025年7-8月期統一發票，領獎期限於今天(5日)截止，財政部表示截至目前為止，共有6張大額中獎發票尚未領獎，包括1000萬元特別獎有2張、200萬元特獎3張、雲端發票專屬100萬元獎1張，呼籲中獎人趕快兌領，今天是最後一天，過了今天就充公。

2025 年7-8月期統一發票的兌領期，2026年1月5日，也就是今天正式截止。

1000萬元特別獎有2張未領，財政部表示，包括App Store訂閱費300元（雲端發票）、台南市龍崎區楠坑12-1號統一超商購買食品102元（電子發票證明聯）。

2025年7-8月期統一發票200萬元特獎3張未領，包括App Store訂閱費220元、彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號統一超商購買食品132元、台南市歸仁區保大路3段258號茶の魔手購買飲料30元。

2025年7-8月期雲端發票專屬100萬元獎1張未領，則是SONY網路服務費258元。

為避免錯失領獎最後時間，與財神爺擦身而過，財政部呼籲民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時也可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

