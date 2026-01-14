272匹馬力＋quattro四驅 新世代Audi A6 S line台灣開賣

記者鍾釗榛／綜合報導

奧迪2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line。（圖／Audi提供）

台灣奧迪去年為豪華C級距房車帶來全新世代Audi A6，如今再宣布2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line正式啟動接單，補齊旗艦陣容，A6 Sedan TFSI 200kW quattro S line售價346萬，A6 Avant TFSI 200kW quattro S line售價356萬。

第九代A6質感全面升級

全新Audi A6採用最新PPC豪華燃油平台打造，不只外型更動感，內裝也更有科技感，車室靜肅性比前一代提升約三成，搭配抬頭顯示器、數位座艙與B&O 3D環繞音響，讓通勤與長途移動都像在頭等艙。

全新Audi A6採用最新PPC豪華燃油平台打造。（圖／Audi提供）

272匹馬力搭配quattro四驅

A6 TFSI 200 kW quattro S line能爆發出272匹馬力與40.8公斤米扭力，結合七速雙離合器變速箱與quattro四輪傳動系統，不論起步加速或高速巡航都穩定又順暢，48V輕油電系統同步加持，兼顧性能與節能表現。

A6 TFSI 200 kW quattro S line能爆發出272匹馬力與40.8公斤米扭力。（圖／Audi提供）

旗艦座艙就是要夠安靜

車內導入雙層隔音玻璃與強化隔音工程，再加上全景玻璃車頂、跑車座椅與平底方向盤，營造出靜謐又充滿駕馭感的座艙氛圍，完全就是豪華房車該有的水準。

Audi A6 TFSI 200 kW quattro S line即日起進駐全台展示中心，正式開放接單，鎖定想要性能、質感與科技一次到位的豪華房車買家。

