2758號決議與救亡獻議解析 薛化元：落入一中架構，台灣將難以自保

政大台史所教授兼台教會會長薛化元。 圖：台教會提供

[Newtalk新聞] 中國長期以聯合國大會2758號決議對外宣稱「台灣屬於中國」，甚至試圖將台海衝突「內政化」。台灣教授協會7日舉辦「解析聯大2758號決議及雷震《救亡圖存獻議》」講座。政治大學台灣史研究所教授薛化元7日示警，一旦若入「一個中國」制度框架，那麼台灣在政治與安全上恐難以自保。

中國長期以聯合國大會2758號決議對外宣稱「台灣屬於中國」、「台灣非國家」，甚至試圖將台海衝突「內政化」。近年來，包括美日等民主國家相繼重申2758號決議並未對台灣地位作出裁決，並反對中共延伸該決議作為「一個中國」的依據。

中央研究院近代史研究所教授暨台教會秘書長許文堂。 圖：台教會提供

台灣教授協會秘書長許文堂表示，台灣社會長期以來對「退出聯合國」的理解，係指1971年聯合國大會通過第2758號決議，決定將「中國」的代表權移交給中華人民共和國；同時，蔣中正宣布退出聯合國，並由駐聯合國代表周書楷率團離席，宣告中華民國不再參與該屆聯合國大會。蔣中正並將此一過程稱為「排我納匪案」。

許文堂爬梳蔣介石日記，發現蔣介石從1971年7月起就曾數度痛罵尼克森與美國的「卑劣與模糊」，並在10月18日寫道，聯合國已成叛國者、侵略犯罪的淵藪，他不能再與之同流合污，決定自動退出聯合國，即使21日駐聯合國代表團勸他致電美方求助，蔣介石也拒絕。

薛化元解釋，在聯合國憲章制度下，中華民國既不能被視為「退出」聯合國，聯合國也不可能以一般程序將其「驅逐」，決議文本才會以「蔣介石的代表」作為被驅逐對象。「因此，2758號決議處理核心是『中國在聯合國代表權歸屬』，而非台灣地位或會員資格問題。」

在此脈絡下，薛化元談及曾創辦《自由中國》雜誌、台灣重要自由主義知識份子雷震在1972年提出的《救亡圖存獻議》。他表示，雷震清楚意識到2758號決議文後，認為「一個中國架構」已在聯合國體系中成形，如果台灣仍停留在「一個中國」主張，將難以避免被中華人民共和國併吞的風險。

薛化元續指，因此，雷震主張成立「中華台灣民主國」，試圖在國際現實下，讓台灣不落入「一個中國」論述架構。他指出，當時即主張應成立「中華台灣民主國」，其核心目的在於保全台灣，避免中華人民共和國再度提出併吞主張。他進一步說明，雷震之所以能提出這樣的主張，是因為在當時的歷史條件下，台灣土地上已有約1,500萬人口，客觀上已具備成立獨立國家的基本要件。

另外，雷震也主張以「民主憲政」作為主權政治體制，同時徹底切斷聯合國中「中國代表權」與台灣未來的連結，以避免台灣在制度上被納入中國內正問題。

薛化元強調，當中國持續援引第2758號決議，否認台灣的國家地位並壓縮其國際參與空間之際，雷震當年的思考至今仍具有高度的時代意義；其中所蘊含的對國際制度與民主憲政的深層反思，更是當前台灣面對複雜國際局勢時，無法迴避的重要課題。

解讀2758號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉座談會。 圖：台教會提供