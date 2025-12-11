278名跨黨派立委助理反對助理費除罪化！陳昭姿也聲援：民眾黨團會有折衷版本

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化，278名跨黨派國會助理連署反對，民眾黨立委陳昭姿今（11日）也簽署表態。（圖／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化，278名跨黨派國會助理連署反對，民眾黨立委陳昭姿今（11日）也簽署表態。她說，辦公室的每位同仁都簽了連署，民眾黨團後續也會提出折衷版本。

陳昭姿說，每個立委都有權力提出適當的法案，但每一位認為在法案中被影響到權益的人、尤其這次是助理，當然也有權力為權益受損發聲。

「我辦公室的每位同仁都簽了連署。」陳昭姿說，除罪化的提案是一件事、助理被影響權益是一件事，大家都有權力提出意見。

至於民眾黨立院黨團是否提出相關修法版本，陳昭姿說，民眾黨立院黨團總召黃國昌已責成2名立委研議法案版本，她可以透露「不會往全面除罪化方向」，會有折衷的版本和討論



