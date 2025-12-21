278年來首次！新竹都城隍遶境龍潭 宗教交流創里程碑

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往龍潭區，出席「新竹都城隍慶贊龍潭龍元宮遶境祈福暨水祭路祭法會」。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今（21）日下午前往龍潭區，出席「新竹都城隍慶贊龍潭龍元宮遶境祈福暨水祭路祭法會」。蘇俊賓表示，新竹都城隍成立迄今278年，此次首度來到龍潭遶境，別具歷史意義，不僅展現宗教信仰跨縣市的深厚情誼，也象徵地方信仰交流，共同為鄉親祈福、安定人心。蘇俊賓並感謝龍元宮主任委員林錦浪及團隊用心安排，促成這場別具里程碑意義的宗教交流活動，讓龍潭與新竹的信仰文化連結更緊密，凝聚地方向心力。

新竹都城隍成立迄今278年，此次首度來到龍潭遶境，別具歷史意義。圖：市府提供

蘇俊賓指出，從歷史脈絡來看，18世紀北台灣早期行政與生活圈與新竹淵源深厚，當時以「淡水廳」為範圍的治理背景，廳治就設在竹塹城，也讓新竹都城隍的信仰發展具有其時代意義。而新竹都城隍作為深受民眾敬仰的重要信仰之一，與桃園在地的連結也相當密切，許多市民自小便常往新竹城隍廟參拜，累積了共同的生活記憶與信仰情感。

蘇俊賓提到，城隍爺象徵公義、守護平安，五榖爺象徵富饒與豐收，二尊神明共同遶境，讓民眾在日常生活中有所寄託。他說，此次交流活動不僅祈願地方平安，也期盼在新的一年，城市與地方能在安定中持續向前，讓市民不只富足，也更平安。

龍元宮主任委員林錦浪表示，感謝信眾長期投入修廟與公益善行，以及商圈攤商全力配合，促使年度活動圓滿完成。期盼都城隍及眾神明持續護佑鄉親安康、國泰民安、風調雨順。

民政局表示，龍元宮是龍潭地方信仰中心，114年辦理豐登巡境，深化地方信仰傳承，也以「地方大廟設計導入」及「龍潭龍元宮建廟二百年策展特刊」兩項兼具文化深度與設計創新的成果，榮獲金點設計獎標章肯定。花蓮光復鄉災情時也慷慨解囊捐贈家戶資源，對於社會公益不遺餘力。

