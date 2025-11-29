28人受害！稱熟識家電商詐災民運費 警火車站月台逮人

花蓮縣 / 綜合報導

竟然連災民的錢都要騙！有名52歲的曾姓男子，在花蓮馬太鞍溪洪災後的1、2個月，都在光復地區「假好心」地幫助災民，等到跟災民變熟後，向他們聲稱有認識的家電大盤商，願意提供電視、洗衣機等家電，但每套需要先付5000元運費。不少災民信以為真、受騙上當，昨（28）日男子準備搭火車落跑，幸好志工及時趕到月台抓人報警，目前警方已經介入調查，並擴大清查其他被害者。

花蓮光復鄉救災志工小彤說：「騙災民的錢，被抓到。」女子講話上氣不接下氣，聽起來好喘，因為她才剛追上，前面那位坐在地上的男子，花蓮光復鄉救災志工小彤說：「騙了災民好幾十萬，說要給人家送家電過來，現在想要搭火車逃跑。」男子被團團包圍，知道自己逃不了了，只好乖乖就範。花蓮光復鄉災民說：「(火車)快到了，我們進去先把他壓制，不讓他跑，先給他壓制了。」

原來男子，在馬太鞍溪洪災後的1.2個月，都在光復地區，假借要發放物資幫助災民，等到跟災民變熟後，上禮拜開始，謊稱認識外地的家電大盤商，願意提供電視冰箱洗衣機等家電，但數量有限要提前登記，而且必須先支付運費一套5000元，災民紛紛登記預付。

男子為了取信被害人，還製作名冊，目前清點有28人登記，還有人登記2套，付了一萬完，說好昨（28）日到貨，但家電遲遲沒出現，大家才驚覺被詐騙，花蓮光復鄉災民說：「我母親就問他(嫌犯)說，啊你的那些電器用品，怎麼還沒發放就要離開了，(嫌犯)就騙我媽說，(電器)交代給我了，啊我就想跟災民生氣講，不對，他落跑了。」

昨（28）日下午1點多，小彤接到災民電話，說男子騙完錢後，正準備搭火車落跑，請她幫忙查詢火車時刻表，最近一班是1點40的火車，於是連忙趕到月台，好在火車誤點3分鐘，災民成功在月台抓到男子，順利報警逮人。

花蓮縣鳳林警分局光復派出所長潘冠宇說：「此案係針對災區弱勢民眾下手，本分局將持續加強巡邏及反詐騙宣導，防範類似之詐欺事件發生。」警方表示，除了聯繫名冊上的人，並製作筆錄外，也會清查是否還有其他被害人，只是假愛心真詐騙，也讓災民的心再度受傷。

