28公頃向日葵波斯菊金黃雙花海！8大美拍範本3大景點順遊

一到每年三月，北半球進入百花齊放的季節， 連遙遠的北歐國度丹麥，都看得到粉紅色的櫻花海，赴海外旅遊市場賞花、賞櫻潮升溫，雄獅旅遊趁勢推出賞花系列商品，搶攻賞花旅遊商機。

中時財經即時 ・ 9 小時前