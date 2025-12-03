28公頃向日葵波斯菊金黃雙花海！8大美拍範本3大景點順遊
文／景點+ Carol整理報導
大面積金黃雙花海美景這裡拍！嘉義市玉山路擁有28公頃向日葵、波斯菊等夢幻花景，快將8大美拍範本及3大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往捕捉滿版花海！
玉山路向日葵、波斯菊花海景色絕美，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／laiyuping9520）
「2025 嘉義花海生活節」以「回嘉看花」為主題，打造28公頃大面積花海景觀，包含向日葵、粉紅波斯菊、金橘波斯菊與百日草等花區。
於2025年11月29日拍攝的玉山路花海美景。（圖／laiyuping9520，以下同）
花海地點位於嘉義市玉山路，活動雖已於11月29日、30日結束，現場花海仍盛開，人車也相對較少，非常適合賞花及取景。
（圖／laiyuping9520）
（圖／laiyuping9520，以下同）
可於田埂間或借位取景滿版花海；或是在兩種不同花田的交界處，捕捉雙色美景；傍晚還有機會拍攝夕陽、花海同框畫面。
（圖／laiyuping9520，以下同）
附近可開車順遊「北回歸線標」、「愛木村地方文化館」、「阿里山森林鐵路車庫園區」等3大景點，推薦提前規劃一日遊！
【Info】
玉山路花海
地點：嘉義市西區市7鄉道，導航「玉山路花海」
滿版白雪木花海步道Ｘ純白鞦韆美拍！10大取景範本同賞夢幻落羽松
