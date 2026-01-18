28分速達 學者：難解雪隧塞車

交通部為疏解國5塞車，提出「高鐵延伸宜蘭計畫」。（本報資料照片）

交通部承諾28分鐘抵達宜蘭，卻忽略了下車後的交通配套。目前高鐵選址於宜蘭縣政中心南側，周邊多為農田與既有聚落，若無高效的大眾運輸接駁，高鐵站恐成為全台最大的「交通孤島」。前交通部長賀陳旦直言，政府一再神化高鐵，弱化台鐵。

鐵道局報告指出，高鐵宜蘭線可減少國五假日約15％到16％的小客車流量。消基會董事暨交通委員會召集人李克聰指出，開車族最在意的就是當地要有「腳」，台北開車到礁溪只要三、四十分鐘，旅客搭高鐵，下車後租車轉乘至少要花三、四十分鐘，開車族通常是親朋好友一起搭乘，高鐵票價高又需轉乘，開車族根本不可能轉搭高鐵，「雪隧一樣會塞車」。

根據鐵道局規畫，高鐵宜蘭站必須設置73個停車位，數量之多是高鐵各車站之最。賀陳旦指出，短短60公里，高鐵根本不可能開到極速，旅客搭高鐵到宜蘭要轉乘，不會節省時間，還得拉著行李上下車換月台，繁複又麻煩，票價還比較貴。

公民幫推理事長黃建興說，鐵道局報告指出，從台北到宜蘭，高鐵比台鐵北宜直鐵快18分鐘，其實是刻意忽略高鐵台北到南港的8分鐘車程、高鐵宜蘭站和台鐵高鐵宜蘭新站所需的10分鐘轉乘，以及台鐵新宜蘭站到原宜蘭站的3分鐘行車時間，所以高鐵從台北到宜蘭只比台鐵直鐵快5分鐘！

賀陳旦指出，台鐵提速就可以改善東部服務水準，而且是同一個系統服務，民眾到宜蘭或花東都不需要轉乘就可以抵達，這才是政府推動台鐵公司化的目的，怎麼會砍掉台鐵的黃金路線？台鐵公司化不到兩年，政府怎就把它推出去賣了呢？

台鐵產業工會評估，高鐵延伸宜蘭將使台鐵30年短收150億元，若改採興建台鐵直鐵方案，台鐵將增加收入361億元，高鐵與直鐵方案對台鐵營收差異將達510億元。賀陳旦說，高鐵和台鐵都是交通部所屬，交通部卻神化高鐵、弱化台鐵。

前台鐵局長鹿潔身指出，台鐵近年新購車輛均已符合國際規範，爬坡能力與高鐵一樣可以達到3.5％，所以台鐵應該可以行駛高鐵隧道，南港-頭城距離可以縮短至40km，台北到宜蘭站台鐵行車時間約43至54分鐘，與高鐵相差不到10分鐘。

賀陳旦指出，政府花不到一半的興建時間與費用就可以服務更多的旅客，為何要捨棄研究10多年的直鐵而選擇花大錢的高鐵？