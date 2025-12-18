28坪新成屋客變重塑開闊格局，暖白搭配灰綠跳色勾勒療癒系簡約宅

編輯 游芷涵｜圖片提供 蟲點子創意設計

這間位於板橋的 28 坪新成屋，是一家四口的生活場景。屋主希望家裡能有舒適開闊的氛圍，因此在客變階段便委託蟲點子創意設計重新調整格局，並以暖白作為室內主色，搭配帶有沉靜氣息的灰綠色跳色，營造簡約而療癒的日常基調。



首先來到玄關，設計師將原先過大的落塵區調整到恰到好處的比例，既保留收納機能，也讓動線更為俐落。牆面以灰色特殊漆鋪陳，地面則選用水磨石六角磚，材質之間相互呼應，帶出輕鬆耐看的迎賓表情。往內走入公領域，地坪改為溫潤的木質，使空間過渡自然柔和。設計師利用玄關騰出的轉角畸零處，規劃出一區輕巧的書房，圓弧收邊細節讓轉折顯得柔順且富工藝感。來到客廳，整體以留白襯托軟裝，呈現簡約不失溫度的生活感；天花弧形線條搭配光帶勾勒層次，使視覺更為柔和；電視設備則隱藏於格柵機櫃中，使立面乾淨俐落，也兼顧散熱與日常使用。廚房區域，設計師將原本封閉式配置改為開放式，以中島作為界定空間的緩衝，使視線流動更為開闊。

通往私領域的門片，設計師以染白木皮修飾，讓過渡空間也有輕柔的調性。主臥延續了整體留白語彙，床頭跳色選用灰藍特殊塗料，搭配光帶提升層次，使休憩環境平靜而柔和。小孩房採折門設計，平時可敞開增加採光，使空間看起來更明亮。面對L型格局，設計師將衣櫃與書桌集中於走道側，另一側則保留為舒適的睡眠區，既善用空間，也避免擁擠感。

