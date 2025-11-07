28坪老屋翻新「報價300萬」！ 他嚇壞想找統包 過來人勸：差很大





近年房價節節攀升，不少人好不容易買到房，卻發現真正的挑戰才正要開始——裝潢費往往讓人措手不及。一名網友近日分享，他在竹北購入一間約20年屋齡的中古屋，室內坪數約28坪，打算重新整修、改善格局，卻在詢問設計公司後得知費用初估竟高達300萬元，遠超過他的預算200萬元，讓他不知該如何抉擇，引發網友熱烈討論。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，他在竹北購入一間約20年屋齡、室內28坪的三房中古屋，屋內管線老舊，需要重新拉線，兩間浴室也得拆除重做，加上木作、油漆與格局調整，整體算是大規模整修。因此他委託一間欣賞已久的設計公司協助規劃，未料初步估價含監工與設計費後直逼300萬元，比他的理想預算多出整整100萬元。

由於費用遠高出預算，原PO考慮改成「購買設計圖 → 另找統包施工」的方式，希望能壓低成本，但他坦言擔心品質落差過大，成果與設計圖不符，最後更花冤枉錢。他無奈表示：「雖然知道現在裝潢費用很貴，第一次買房真的不知道裝潢的報價到底合不合理，希望各位能幫忙解惑！」

貼文曝光後，不少過來人建議「統包雖然可能省錢，但成品品質差異很大」、「第一次裝潢找統包就中途一直加錢，做出來差強人意；第二次找設計師很滿意」、「我有兩次裝潢經驗，千萬千萬不要找統包，建議直接找連鎖大品牌的設計公司來做，可能比較貴，但真的好很多」。

▼不少人反對改找統包，表示雖然費用可能會省下一些，但風險同樣不小。（示意圖／取自Pixabay）

也有不少網友表示統包並非不能選，關鍵在於一定要慎選，「我也是20年老屋翻新，找設計師做滿肚子火，原定施工3個月，已延宕1個多月，目前不知何時會完工，好像很看運氣！沒有一定哪個比較好」、「我最近剛裝潢完畢，室內34坪，線路重拉，兩間廁所打掉重做，還有木工跟油漆、廚房、地板，整個弄好約3個月，基礎工程費用在120萬以內，我的統包超級好聯繫，晚上一通電話他就到現場幫我場勘，而且很多我沒有想到的地方都會給我很多建議」。

（封面示意圖／取自Pexels）

