28天解碼張文案！主任檢察官坦言「偵辦難度高」：要把缺失的拼圖拼回來

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺承辦張文隨機殺人案，坦言偵查難度非常高，但在團隊的努力下成功還原「缺失的拼圖」。李政龍攝



台北地檢署今（1/15）日偵結張文隨機殺人案，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中、台北市警察局刑事警察大隊、中山分局、中正一分局組成的專案小組，在張文已死的情況下，花費28天調閱3000多台監視器、訪查百餘名證人，破解手機筆電梳理數位證據，釐清死因、金流和有無共犯。曾揚嶺記者會後受訪時坦言，張文的死是「缺了一塊拼圖」，要查犯案動機及有無共犯，難度非常高，但在專案小組努力下成功「拚回來」。

司法官47期畢業的曾揚嶺，曾任士林地檢署主任檢察官，因為偵破台版柬埔寨詐騙案有功，獲頒有「公務員奧斯卡獎」之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，連總統賴清德都盛讚「他是打詐的最佳示範」。調任台北地檢署主任檢察官後，曾揚嶺依然戰績彪炳，陸續偵辦ACE垃圾幣詐騙案、全台首宗投放廣告詐騙案。

承辦檢察官黃冠中則是司法官53期畢業，先後在桃園地檢署、台北地檢署任職，期間偵辦過「扯鈴教練」魯紀賢共諜案、憲兵隊「天下第一營」211營共諜案，表現十分出色。

張文隨機殺人案相驗時，檢察官黃冠中到場確認情況。資料照。廖瑞祥攝

據了解，台北車站傳出遭人丟擲煙霧彈時，北檢檢察長王俊力率先在電視上看到消息，立即指示曾揚嶺、黃冠中指揮中正第一分局全力偵辦。隨後中山商圈也傳出攻擊事件，兩名檢察官、台北市刑大大隊長盧俊宏等6名檢警擠進一台5人座汽車疾駛到現場，路上遇到塞車，一行人還下車狂奔。可惜的是，當他們直奔誠品2樓圍捕時，卻傳出張文已跳樓。

張文死後，專案小組持續追查他的犯罪動機及有無共犯，經調閱逾3000支監視錄影器畫面，確認張文在犯案前後，都是自己步行或騎車，未曾與人接觸，也查訪25名被害人與家屬，以及118名張文的親友、同學、同事等人，還原他的人生軌跡，甚至請來3名專家黃富源（銘傳大學犯防系教授）、許華孚（國立中正大學犯防系教授）、許福生（中央警察大學行政警察學系教授）鑑定其犯罪動機。

案發後，主任檢察官曾揚嶺曾與專案小組重回現場，進行雷射掃描儀的現場重建。資料照。廖瑞祥攝

曾揚嶺坦言，張文的死亡等同「拼圖少了一塊」，想釐清他的犯罪動機及有無共犯，偵辦案件難度非常高。他把結果歸功於團隊的努力，稱警方訪查了諸多證人並還原事發經過，專案小組也特別聘請專家證人，對張文的犯罪動機進行鑑定，才把「最後一塊拼圖」拼起來。

曾揚嶺還原，事發當天襄閱主任檢察官高一書打給他，他在檢察長指示下趕到現場，但當下情況並不明確，難以判斷犯罪動機。突然之間，大隊長盧俊宏接到通報，犯嫌在中山商圈攻擊，他們盡全力趕到現場，可惜未能攔住張文。

曾揚嶺也提到，警方第一時間就已掌握張文身分，也得知他的住所、租屋處及投宿旅館，他還驚嘆，「怎麼警察這麼快就知道？」讓專案小組及時搜索3個處所。

主任檢察官曾揚嶺(穿西裝外套者)曾隨專案小組重回台北車站案發現場勘驗，並聽取警方說明。資料照。廖瑞祥攝

主任檢察官曾揚嶺曾隨專案小組重回林森北路現場，圖為他檢視遭燒毀的機車。資料照。廖瑞祥攝

