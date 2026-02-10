28天解碼「張文案」」主任檢察官 曾揚嶺親率隊搜高金辦公室

社會中心／綜合報導

獲「公務員奧斯卡」立委高金素梅遭到檢調約談，帶隊的北檢主任檢察官〝曾揚嶺〞，過去的資歷也被翻出來，他曾經偵破「台版柬埔寨案」，獲頒有「公務員奧斯卡獎」之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，去年底，1219張文在北捷隨機殺人的案件，也是他指揮偵辦。檢察官出身的律師王志超就說，曾揚嶺是他遇過最認真的主任檢察官。

一身西裝筆挺，霸氣走在最前頭，率領專案小組前往立法院搜索高金素梅辦公室，他是北檢主任檢察官曾揚嶺，在檢察界戰績滿滿，兩個月前才出現在大眾視線。

北捷中山捷運站去年底爆發張文恐攻事件，檢察長第一時間就是指派曾揚嶺指揮偵辦，他迅速率隊前往現場，案發之後，他也和鑑識小組重回現場，案發後只花了短短28天，調閱超過3千台監視器，訪查上百位證人，釐清死因、金流等等相關資訊。曾揚嶺在打詐上，同樣功不可沒。





曾揚嶺親率隊搜高金辦公室（圖／民視新聞）









曾揚嶺曾因為偵破台版柬埔寨詐騙案，成功救出58名被害人，還查獲詐團首腦到案，獲頒有「公務員奧斯卡獎」之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，連總統賴清德都盛讚「他是打詐的最佳示範」。過去曾在板檢和曾揚嶺當過同事的律師王志超，對他讚譽有加。





王志超更驚嘆，過往當上主任檢察官，都不太會再衝第一線，但曾揚嶺卻還是親自率隊，而且搜索行動通常一大早就會開始，直到送進北檢，偵訊到凌晨，都還可以看到曾揚嶺的身影。45歲的曾揚嶺是台北大學法律碩士，司法官訓練所第47期結業，曾任台東地檢署、板檢、北檢檢察官、士林地檢署主任檢察官，現在是台北地檢署主任檢察官。他先前在北檢是檢肅黑金專組「忠組」戰將，曾參與馬英九三中案，2019年北檢內部舉行主任檢察官推薦票選，曾揚嶺高票當選。

大受好評的曾揚嶺，也是檢察官體系的明日之星。





