28年前徵才「月薪31K」 她開地圖砲 南部人都怒了

一名女網友分享，28年前報紙上的徵才廣告月薪就有31K，好奇現在月薪不到35K的工作都是誰在做，引起討論。（示意圖：shutterstock／達志）

台灣薪水到底多低？一名女網友近日分享民國86年的報紙，只見上面有一則徵才廣告，晚班月薪3萬1，另享小費、三節獎金等，結果過了28年薪水還是差不多，讓她好奇現在月薪只有3萬多元的工作到底都是誰在做，結果一堆中南部的低薪網友中箭，要求原PO道歉。

一名女網友近日在Dcard發文，貼出民國86年的《中國時報》的報紙徵才廣告，當時好樂迪KTV在全台徵求28歲以下、大專畢業的員工，早班月薪27.7K、晚班月薪31K，享三節獎金、年假、生日假及小費等。

原PO指出，以當時的物價來說，一包脆麵可能只要6元，麵線糊一碗10元、雞排一片35元，中南部偏鄉透天100多萬元就買得到，過了28年後脆麵一包10元、麵線糊一碗25元、雞排一片70元，中南部電梯別墅已破千萬元，「有點好奇，現在那些32k-35k工作都是誰在做？」

文章上線後讓一堆中南部網友傻眼，氣喊「中南部月薪就是這麼低，請你道歉」、「下班滑個手機錯了嗎？累一天了怎麼還要被酸」、「我媽說她30年前剛畢業做會計月薪3萬，結果我第一份才28K，房租都付不起，超可悲」、「數字銀行上一堆好嗎，自己找就知道」、「碩士在台中領32K，後來到新竹漲3倍」、「請你先看看中南部平均薪水再說話」、「全台灣大概有一半的人都只領這個數字，不要以為低薪的人很少」。

