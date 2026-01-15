28年勁敵再度對決！陳亭妃選台南市長 謝龍介「5連敗」紀錄一次看

2026台南市長選舉，綠營陳亭妃將對戰藍營謝龍介。兩人過去5度交手，皆是陳亭妃當選。廖瑞祥攝、資料照



民進黨2026年台南市長初選民調今（1/15）天出爐，立委陳亭妃出線，將迎戰國民黨對手謝龍介。兩人過去5度交手，恩怨長達28年，謝龍介僅1次得票數領先，卻敗給婦女保障名額，形同「5連敗」。

一、1998年台南市第4選區議員選舉

陳亭妃是前台南市議員陳佳照的女兒，承襲父親衣缽，24歲時首度以無黨籍參選台南市議員，與里長出身的謝龍介，爭取第4選區7名議員名額。

最後，謝龍介拿到3420票（得票率6.69%），雖比陳亭妃2590票（得票率5.06%）還高，但由於該區有1名婦女保障名額，陳亭妃當選，謝龍介被擠下，成了落選頭。

二、2002年台南市第4選區議員選舉

時隔4年，兩人再度角逐市議員，爭取連任的陳亭妃成了民進黨籍，以4817票（得票率11.35%）的第二名之姿高票當選，謝龍介則拿下2826票（得票率6.66%），排名第7進榜。

三、2005年台南市第4選區議員選舉

到了下一屆，兩人繼續在同選區爭取連任，這次陳亭妃拿下8527票（得票率15.32%）登上第一，謝龍介亦有大幅增長，以7549票（得票率13.57%）緊追在後，雙雙當選。

四、2012年台南市第3選區立委選舉

陳亭妃2008年選上立委，謝龍介繼續在地方擔任議員，直到2012年立委選舉又遇上，結果陳亭妃以13萬9301票（得票率61.66%）大勝謝龍介的8萬4095票（得票率37.22%），連任成功。

五、2016年台南市第3選區立委選舉

謝龍介再以議員身分挑戰陳亭妃，最後陳亭妃拿下全國第二高票的14萬9002票（得票率71.37%），擊敗謝龍介的5萬3705票（得票率25.72%），順利三連霸。

六、2026台南市長選舉

陳亭妃自2008年起已擔任5屆立委，2017年曾參加民進黨台南市長初選，輸給黃偉哲，這次成功出線，力拼成為台南市長首名女市長。

謝龍介自2016年爭取立委失利後，2018年連任台南市議員。2022年參選台南市長，輸給黃偉哲。2024年以國民黨不分區立委第10名選上立委，現在二度挑戰台南市長寶座。

