28年回憶掰了！ 肯德基「1產品」全台門市售完為止





連鎖速食店「肯德基」陪伴台灣消費者長達28年的原味蛋撻，正式進入倒數。肯德基近日發布聲明指出，感謝消費者多年來的支持與喜愛，經典「原味蛋撻」將於全台門市售完為止，宣告這款代表性甜點即將走入歷史，消息一出立即引發網路熱議與粉絲不捨。

肯德基表示，原味蛋撻自推出以來，已成為品牌最具代表性的產品之一，陪伴無數消費者成長，也累積了深厚的情感連結。此次調整，象徵品牌產品線即將迎來全新階段，未來將以不同形式帶給消費者嶄新體驗。

▼連鎖速食店「肯德基」陪伴台灣消費者長達28年的原味蛋撻，正式進入倒數。（圖／翻攝《KFC》粉專）

事實上，肯德基日前曾在社群平台以「將與蛋撻劃分界線」為題發文，當時一度引發停售揣測，後續證實為新品鋪陳。如今官方正式證實原味蛋撻停售時程，仍讓不少網友直呼「去肯德基必點蛋撻欸」、「好吃的蛋撻只有你們有」、「沒有蛋撻，就不是肯德基了」、「不能消失啊！」、「一定要再吃一次」。

但也有網友懷疑是要換新品宣傳手法「不賣原味還有別的口味啦，又是改款梗？」、「換出別的口味」、「是不是學pizzahut」、「要是什麼升級梗，改款梗，漲價梗我會生氣欸」、「肯德基最好吃的還是原味」、「要漲價了對吧？」

肯德基也預告，相關細節將於16日上午11時透過線上說明會對外說明，包含未來新品規畫與蛋撻系列後續方向，並呼籲消費者密切關注官方臉書，掌握最新消息。

（封面圖／翻攝《KFC》粉專）

