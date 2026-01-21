28年回憶沒了？六福村突喊「告別大怒神」業者回應了





新竹的六福村主題樂園，是不少學生畢業旅行選擇的景點，不過六福村業者近日突發文表示，陪伴大眾的遊樂設施「大怒神」即將告別，讓許多網友相當不捨，紛紛表示「小時候坐過覺得好玩，長大再去坐覺得快嚇尿了」、「我陪伴它度過了21個年頭、其間有好多好多精彩的故事悄悄發生、現在想想感觸很深啊！難忘」。

六福村臉書粉專指出，從1998年到現在，大怒神已經陪伴大家整整28年。28年，是多少人的童年、青春、甚至是整個成長歷程。17層樓高的它，見證了多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣。它陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗。每一次天災之後，它依然挺立在那裡，繼續守護著每一個來到六福村的人。

廣告 廣告

六福村表示，為了讓大怒神能繼續陪伴在大家身邊，六福村即將為它重繪新的面容新的面孔，而且在施工期間也正常營業。至於大怒神的新面貌，將由網友決定，活動在1月22日截止，「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」。

對此，網友們紛紛在底下留言，「想體驗心頭癢癢的感覺超級推薦坐這個」、「我陪伴它度過了21個年頭、其間有好多好多精彩的故事悄悄發生、現在想想感觸很深啊！難忘」、「小時候坐過覺得好玩，長大再去坐覺得快嚇尿了」，也有網友表示，希望重啟遊樂設施「蘇丹王」，「還我蘇丹王，回憶超多」、「以前去六福村最喜歡的就是蘇丹王了，一天至少要坐三次以上，許願復出蘇丹王～」

（封面圖／翻攝自六福村臉書）

更多東森財經新聞報導



退貨率高、CP值低！好市多員工揭「7大雷品」 超夯電器竟上榜

威力彩衝5.7億！「3生肖」翻身走好運 事業、偏財全到位

加熱菸入境免稅 每人可帶200支 「這時間」開放