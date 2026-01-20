28年回憶沒了？六福村突發文「告別大怒神」真相曝

生活中心／賴俊佑報導

六福村將耗資千萬重新彩繪大怒神，全新樣貌預計2026年暑假亮相。(圖／六福村提供）

六福村招牌設施「大怒神」啟用28年，今(20)日突然發文「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」，讓許多網友緊張表示是不是要該設施要關閉了，對此，六福村表示，大怒神將重新彩繪，預計今年暑假全新亮相，施工期間仍正常營運。

六福村突發文告別大怒神！

六福村介紹招牌設施「大怒神」於1998年啟用，共17層樓高(53公尺)，28年來見證多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣，也陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗，成為國內指標性的自由落體設施，然而文末的「再見了，舊面孔」掀起網友熱烈討論。

全新樣貌的大怒神預計2026暑假亮相！

對此，六福村表示近日將啟動耗資千萬的彩繪工程，全新樣貌的大怒神，也將於 2026 年暑假以全新面貌震撼登場，「不只是視覺更新，更象徵對經典的致敬與延續，希望讓不同世代的遊客，都能在熟悉的尖叫聲中，看見全新的時代印記」。

為讓這次「變臉」更具參與感與時代意義，六福村特別在工程正式施作前，推出「大怒神變臉－彩繪設計大賽」，優勝作品將作為實際彩繪的重要參考，並由專業團隊依施工與安全需求進行調整與實作，讓創意真正站上高塔，屆時不僅外觀煥然一新，更將搭配升級燈光與夜間秀，延續它的傳奇地位。得獎者可獲得六福村的年票及六福莊的住宿券。

