28年大怒神要沒了？「六福村認1事」網超不捨：再見

生活中心／徐詩詠報導



大怒神是遊樂園六福村的人氣設施之一，自1998年啟用以來已長達28年。如今六福村宣布大怒神要進行調整，告別舊面容。消息曝光後掀起大量網友回憶殺，更有人大嘆「我的青春再見了」。



六福村今（20）日在臉書發文，指出1998年到現在，大怒神已經陪伴我們整整28年了。28年，是多少人的童年、青春，甚至是整個成長歷程。17層樓高的它，見證了多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣。它陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗⋯⋯每一次天災之後，它依然挺立在那裡，繼續守護著每一個來到六福村的人。

28年大怒神要沒了？六福村嘆「承載2代回憶」網超不捨：再見

大怒神啟用至今已達28年。（圖／翻攝六福村臉書）

六福村指出，這不只是一個遊樂設施，它承載的是整整一代人，甚至兩代人的回憶。但同時又感到無比佩服和興奮，因為我們即將為它重繪新的面容，未來大怒神將會有新的面孔、同樣的刺激、更多的精彩。大怒神不會消失，它只是要以全新的姿態，繼續陪伴下一個28年、下一代的歡笑與尖叫。

不少網友看完後紛紛留言「大怒神再見了」、「所以要改成什麼呢」、「我陪伴它度過了21個年頭，其間有好多精彩的故事悄悄發生」、「想體驗心頭癢癢的感覺超級推薦坐這個，30歲後唯一坐這個不會頭暈的設施」、「蘇丹王大冒險也可以有全新的開始嗎」、「希望不要是第二個蘇丹王，遙遙無期」、「好懷念的大怒神」、「當初還買了一個有照片的杯子，真懷念」。













原文出處：28年大怒神將「走入歷史」？六福村嘆「承載2代回憶」網超不捨：再見

