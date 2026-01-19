《28年毀滅倒數：人骨聖殿》台美勇奪新片雙冠軍 驚喜彩蛋讓粉絲跪求大結局

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》上周上映票房開紅盤。（圖／索尼影業提供）

恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》於上周五（16日）在台上映，首週末以267萬新台幣勇奪全台新片票房冠軍，粉絲一致好評大讚「系列最佳」。導演妮亞達科斯塔抓住本片的主題精神，驚喜彩蛋更讓大家迫不及待大喊：「給我三部曲大結局！」而本片上週末在北美上映，首日也以560萬美金（約1.77億台幣）擊敗《阿凡達：火與燼》拿下票房冠軍，外媒預估加上週一（19日）馬丁路德金恩紀念日的4天連假，將進帳1,500萬美金（約4.74億台幣）。

截至今日為止，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》全球票房來到3,120萬美金（約9.84億台幣），並且在英國、墨西哥等國皆拿下票房冠軍。不僅票房表現亮眼，口碑也持續延燒，在知名電影評論網爛番茄上獲得93%的高評價，代表觀眾喜好度的爆米花指數也高達89%，成為《28天毀滅倒數》系列作中評價最高的一集。

丹尼鮑伊退居製片後親自欽點導演妮亞達科斯塔，與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭繼續合作，走出完全不一樣的恐怖路線，更加黑暗及震撼的人性刻畫，帶來令人坐立難安的極限體驗。而飾演凱森醫生的奧斯卡影帝雷夫范恩斯，以及飾演大反派吉米的傑克歐康納，在電影中精采的頂尖對決讓粉絲讚不絕口，年度神片將點燃末日世界的終極戰火！

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》現正熱映中。

