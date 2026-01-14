《28年毀滅倒數：人骨聖殿》已被譽為年度電影 挖掘黑暗崩壞人性

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》徹底顛覆原有的世界觀。（圖／索尼影業提供）

恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》是由奧斯卡金像獎最佳導演丹尼鮑伊擔任製片，新銳導演妮亞達科斯塔與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭合作，再度推出驚世駭俗的震撼續作，而這也是系列史上製作規模最大的一集，場景橫跨廢墟城市、地下宗教聚落與人骨構築的末日聖殿，打造前所未見的末日美學。奧斯卡影帝雷夫范恩斯將在這集中扮演更吃重的角色，凱森醫生與感染者領袖阿爾法之間的關係將有驚人的發展，病毒的進化不僅大大改變凱森醫生的計畫，更對末日世界的未來有關鍵性的影響。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於1月16日（五）上映。（圖／索尼影業提供）

雖然接下這個眾所期待的執導任務壓力山大，但是導演妮亞達科斯塔決定要走完全不同的風格，「我不會試圖去拍一部丹尼鮑伊電影，因為那是不可能複製的。艾力克斯的劇本與《28年毀滅倒數》非常不同，因此也需要截然不同的創作手法。我可以真正留下自己的印記，讓我內心的怪誕徹底釋放，在視覺上大膽冒險，同時結合更為經典的恐怖電影語言。」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》被影評大讚是「2026 年年度電影」！（圖／索尼影業提供）

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》於日前在北美試映，首波流出的評價對於全新路線的續作爆出絕佳好評，影評大讚：「就算 2026 年才剛開始，但是《28年毀滅倒數：人骨聖殿》已經是我心目中的年度電影！傑克歐康納與雷夫范恩斯都給出了職涯巔峰等級的演出，我已經迫不及待想再看一次了！」、「《28年毀滅倒數：人骨聖殿》太震撼了，電影以令人驚嘆的方式，深刻探索在世界徹底崩壞後人性的樣貌，同時也進一步挖掘病毒本身的本質。雷夫范恩斯的演出氣勢驚人，傑克歐康納則令人不寒而慄。」本片將於1月16日（五）上映。

