《28年毀滅倒數：人骨聖殿》爆好評 交棒新導演風格更黑暗

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》對比上1集，場景製作規模再度升級。（索尼影業提供）

恐怖神作3部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》即將於16日在台上映，奧斯卡金像獎最佳導演丹尼鮑伊這次退居製片，將執導筒交給備受矚目的恐怖片新銳導演妮亞達科斯塔，與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭繼續合作，再度推出驚世駭俗的震撼續作。

妮亞達科斯塔延續丹尼鮑伊所奠定的世界觀，以她獨具風格的作者導演視角，拓展這個反烏托邦恐怖宇宙，丹尼鮑伊也對新夥伴的成果大讚：「妮雅是執導《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的最佳人選，艾力克斯嘉蘭和我超級愛她重新詮釋的《糖果人》，她在恐怖類型上有深厚的功力，更重要的是，她對《28天毀滅倒數》原作懷有真正的熱情。在尊重影迷所鍾愛的系列精神之餘，成功注入個人風格，將這個系列帶往更加黑暗、更加強烈的全新境界。」

這次《28年毀滅倒數：人骨聖殿》也是系列史上製作規模最大的1集，場景橫跨廢墟城市、地下宗教聚落與人骨構築的末日聖殿，打造前所未見的末日美學。另奧斯卡影帝雷夫范恩斯將在這集中扮演更吃重的角色，他飾演的凱森醫生與感染者領袖阿爾法之間的關係將有驚人的發展，病毒的進化不僅大大改變凱森醫生的計畫，更對末日世界的未來有關鍵性的影響。

