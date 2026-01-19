《28年毀滅倒數：人骨聖殿》 讓大鵰哥爆紅 「大家都一直問我大鵰」

扮演「阿爾法」的演員奇劉易斯帕里，這一集依然是觀眾關心的焦點，因為他的大鵰實在太搶戲了。（索尼影業提供）

末日電影《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）在台上映，首週末以新台幣267萬元勇奪全台新片票房冠軍，在北美上映也可望奪下美金1,500萬元、全球票房累積美金3,120萬元。不過看過的粉絲除了大讚「系列最佳」，更多人對於活屍感染者「阿爾法」充滿好奇，這讓飾演「阿爾法」的演員奇劉易斯帕里（Chi Lewis-Parry）笑說：「大家都一直問我大鵰的問題。」

從上一集「阿爾法」出場後，觀眾的目光就一直聚焦在活屍「阿爾法」的大鵰，一路跑、一路晃。關於這點，奇劉易斯帕里提到當告訴家人，會加入《28年毀滅倒數》的演出陣容時，他們不是追問電影在演什麼，「他們有點不知道頭緒，都很好奇我的大鵰。關於我的訪問，很多時候都真的一直問我關於大鵰的問題，這些問題對我來說都不新鮮了。」

扮演凱森醫生的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes），除了繼續上一集瘋狂扮相以外，這回還貢獻了歌舞場面，而且是他自己一邊跳、一邊唱，意外讓觀眾發現，他其實很適合演出歌舞片！雷夫范恩斯也承認，拍攝跳舞場景時，度過一段很棒的時光，「也許凱森醫生的歌喉不怎麼樣，但卻是『杜蘭杜蘭合唱團』（Duran Duran）的粉絲，我還跟主唱西蒙討教了歌唱技巧；技術上來說，我把唱歌片段錄下來，寄給他當作語音備忘錄。」

飾演凱森醫生的雷夫范恩斯，除了演技以外，還貢獻了歌喉跟舞蹈場面，讓觀眾意外發現，他其實挺適合演出歌舞片。（索尼影業提供）

他解釋在末日電影裡頭，唱歌好像不是應該做的事，「但凱森醫生在片中唱歌是給自己打氣，這讓我不必擔心一定要把歌曲唱好不可，因為演員真的不是擅長唱歌或跳舞。我們只是扮演一些人，一些擅長唱歌跳舞的人這樣，這一段劇情只是發洩凱森醫生內心一些情緒。」

到了這一集，「阿爾法」與凱森醫生發展出一種難以言喻的情誼，正確來說，是沒有任何對白的交流，對於演員來說是非常高難度的表演。奇劉易斯帕里說，「我想要表現出那種交流的意願，但又同時維持相當詭異的氣氛，是很具有挑戰性的。我對於自己的外在、頭髮、眼神該怎麼拿捏都很疑惑。」但增讚多虧了雷夫范恩斯的演技，讓他們的對手戲充滿火花，「但這很像是跟人跳舞，好的舞伴的確可以省很多力氣，也許我們一起開設有氧運動教室！」

