《28年毀滅倒數》空降台美雙冠王票房上看10億 彩蛋驚人網跪求結局

恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》中飾演凱森醫生的奧斯卡影帝雷夫范恩斯將與大反派吉米的傑克歐康納進行對決。索尼影業提供

恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: Part II）於上週五（16日）在台上映，首週末即以267萬新台幣勇奪全台新片票房冠軍。該片不僅在台灣開出紅盤，北美上映首日更以560萬美金（約1.77億台幣）強勢擊敗《阿凡達：火與燼》奪冠，成功空降台美新片雙冠王。片中埋下的驚喜彩蛋更讓全球粉絲集體暴動，紛紛跪求敲碗：「快給我三部曲大結局！」

爛番茄93%封神 妮亞達科斯塔獲讚系列最佳

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》由《糖果人》導演妮亞達科斯塔執導，接手丹尼鮑伊奠定的末日世界觀。該片目前在知名影評網站「爛番茄」獲得93%極高評價，代表觀眾喜好度的爆米花指數也飆至89%，被影迷大讚為「系列作最強一集」。妮亞達科斯塔與奧斯卡提名編劇艾力克斯嘉蘭合作，走出更為黑暗且震撼的人性刻畫路線，帶來令人坐立難安的極限恐怖體驗。

活屍感染者「阿爾法」與凱森醫生發展出一種難以言喻的情誼。索尼影業提供

雷夫范恩斯巔峰對決 北美馬丁路德金連假預估吸金4.7億

截至今日為止，該片全球票房已衝破3,120萬美金（約9.84億台幣），並在英國、墨西哥等地橫掃冠軍。外媒預估，加上北美週一馬丁路德金恩紀念日的4天連假，總票房將進帳1,500萬美金（約4.74億台幣）。

片中兩大焦點人物，包括飾演凱森醫生的奧斯卡影帝雷夫范恩斯（Ralph Fiennes），以及飾演大反派吉米的傑克歐康納（Jack O'Connell），雙方的頂尖對決被粉絲譽為年度最精彩對戲，徹底點燃末日世界的終極戰火。



