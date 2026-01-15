28年經典沒了？肯德基宣布「原味蛋撻將走入歷史」 全台門市售完截止

【緯來新聞網】知名速食店肯德基的蛋撻深受許多消費者喜愛，甚至被戲稱是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，不料業者昨（14日）先是預告「原味蛋撻登出了」，今天更是發表聲明，透露經典原味蛋撻即將走入歷史，消息引發網友暴動。

肯德基宣布原味蛋撻即將走入歷史。（圖／翻攝自KFC臉書）

肯德基昨天在臉書粉專表示：「聽說，原味蛋撻…登出了？」並希望大家幫忙找回原味蛋撻，如果有買到「白盒蛋撻」，請在留言區回報，「我們需要更多線索」，附註更寫下「小編會不會明天就被公司登出了嗚嗚」，一句話耐人尋味。

廣告 廣告

肯德基昨天預告原味蛋撻登出。（圖／翻攝自KFC臉書）

結果業者今天在臉書發布聲明，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，相關細節將於16日上午11點線上說明會中公布，敬請密切關注官方粉絲專頁。



網友看到消息後難以接受，紛紛崩潰表示：「無法接受！！！去肯德基就是為了原味蛋撻啊！」、「唯一能吃的只有蛋塔」、「說真的，好吃的炸雞比比皆是，但好吃的蛋塔只有你們有」、「停了肯德基生意就沒了」、「炸雞品質已經不穩了，剩下最穩的蛋塔不賣？」、「小孩很愛吃欸…拜託不要停售啊」。



另外，也有許多人猜測只是行銷手法，「要漲價了對吧」、「不管是真的停售，還是漲價前的一波操作，兩者都令人很反感」、「要是什麼升級梗，改款梗，漲價梗我會生氣欸」、「一定又是玩什麼升級款梗，順便漲價」、「討厭這種行銷手法，有種就都不要賣蛋撻」。

更多緯來新聞網報導

黃明志涉攜毒被捕畫面曝光 捲入謝侑芯之死被搜出9顆藍色藥丸

河北彩伽現身台灣談引退想法 被問「敢吃鳥嗎？」一字回應