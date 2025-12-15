28年美式賣場將遷址 業者：明年搬至亞灣80期重劃區

高雄市 / 綜合報導

美式賣場是不少民眾日常採買的地方，常常一買就是一大堆，而在高雄市開了28年的分店，傳出明年租約到期後就要搬遷，將會遷到亞洲新灣區80期重劃區，目前新位置也在施工中，據了解，新的位疊佔地約有1萬3千多坪，是全台最大，有些民眾擔心之後停車問題，但也有人很期待未來新的商場，至於大家也很關注的，會不會有加油站，答案可能還要再等等。

民眾到美式賣場採購，常常一買就是一大袋，已經很習慣，來這邊採買日常所需，不過現在，證實已經營業28年的中華店，將要搬遷。

民眾說：「還好吧，因為距離也沒有很遠，對啊，聽說比較大啊，(會不會很期待)，會啊，會期待。」民眾說：「這裡很方便耶，對我們來講，不知道那裡的路怎麼樣，停車方不方便。」民眾說：「怕換位置後，會很容易塞車，如果不搬是最好。」

未來美式賣場，新位置就會在亞洲新灣區80期重劃區，目前都還在施工中，確切時間還沒定案，而預計將有四層樓，佔地約1萬3000多坪，全台最大，也讓不少民眾，很期待是否會有加油站進駐，像台中還有北部都有，但目前答案可能還要再等等。

民眾說：「(沒有加油站)有一點(可惜)，因為這邊好像地方比較小，所以可能就沒辦法。」民眾說：「台中有加油站啊，我們覺得(便宜)很多啊，(如果沒有加油站的話)，蛤，沒有開喔，我以為有，很期待說。」民眾說：「(加油)很便宜啊，很便宜，但是我住在屏東，我不是在高雄，所以我是覺得倒也還好。」

開了28年的美式賣場高雄店，因租約即將到期，將在明年搬遷地點，新舊址距離大概1.4公里，其實沒有差很遠，而美式賣場也以文字回應，將持續優化賣場硬體設備與服務品質，感謝會員長期的支持，未來動線如何，是否會有新亮點或新服務，都讓民眾很期待。

