28年「大怒神」走入歷史？六福村突告別解釋：將重新彩繪

六福村主題遊樂園的經典自由落體設施「大怒神」即將迎來全新裝潢，這項自1998年啟用以來，陪伴遊客整整28年的設施，將在外觀上進行重大變革。園方表示，雖然設施的外觀將會改變，但其經典的刺激體驗將繼續保留，期望以全新的姿態陪伴下一代的遊客，帶來更多的尖叫與歡樂。

根據六福村的官方臉書，這不僅僅是一個遊樂設施，更是承載了無數人童年與青春回憶的象徵。它見證了許多遊客的尖叫、歡笑和勇氣，並且在經歷921大地震及多次颱風的考驗後，依然屹立不搖。工程師和工作人員日復一日地維護，確保設施的安全運行。

在更新作業期間，六福村還將特別加裝燈光，象徵著對舊面孔的告別與對新時代的迎接。儘管外觀將會更新，但經典的刺激體驗將不會改變，園方強調：「再見了，舊面孔」。

此外，許多網友在社群媒體上表達希望修復已經停止營運多年的「蘇丹王大冒險」，這也是六福村的代表性設施之一。該設施曾經是一段長達四分鐘的中東歷險體驗，但因原廠零件停產而無法再維修運作，現正進行重新規劃。

