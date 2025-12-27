28日起溫度漸回升 30日東北季風增強轉濕涼

（中央社記者吳欣紜台北27日電）氣象署表示，明後天溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，29日為下週最溫暖的一天，30日起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天台北、宜蘭等地白天普遍為18、19度，明後天溫度逐漸回升，但因環境仍屬偏東北風型態，北部、東半部仍有降雨機會，尤其宜蘭、北海岸等會有較大雨勢發生。

曾昭誠表示，29日雨勢減緩，雨區僅剩下桃園以北以及東半部、竹苗山區，其他地區都轉為多雲天氣。

曾昭誠指出，明天台北、宜蘭白天約20度左右，中南部地區接近25度，29日為下週最溫暖的一天，全台約22到26度左右，中南部若出太陽，氣溫會再高一點，凌晨也可能有起霧機會。

不過，曾昭誠提到，30日將有另一波東北季風增強，北部、東北部等將轉局部短暫雨，其他地區則維持多雲，這樣的降雨型態會一直持續到明年1月3日。

溫度部分，曾昭誠表示，受東北季風影響的地區在北部、宜蘭，30日起至明年1月3日，白天溫度大約18到20度左右，而清晨低溫各地普遍為16到20度左右；中南部則因不太受到東北季風影響，白天普遍為22到25度。

氣象署也發布強風特報，東北風偏強，今天下午至28日晚上，綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），提醒民眾留意。（編輯：張雅淨）1141227