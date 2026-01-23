28日電台首播 趙傳新聲 歲月搶不走年輕

趙傳新曲〈歲月也搶不走的東西〉28日電台首播。

記者戴淑芳∕台北報導

久違5年，趙傳帶著新歌〈歲月也搶不走的東西〉，透過溫暖的歌聲讓人感受到歌詞裡「所謂的年輕無關年齡是一種心境」，希望藉由新歌帶給大家力量。

近年來忙著巡演的趙傳說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」因此在2026年推出全新作品〈歲月也搶不走的東西〉。

新單曲由薛忠銘製作、姚若龍作詞、楊子樸作曲，從歌詞看到一幅豁然開朗的人生縮影。這首全新單曲也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。

趙傳2、3月將把演唱會帶到美國及更多城市與歌迷見面。2月15日「給所有知道我名字的人」演唱會LA洛杉磯站Yaamava’Theater已開賣，3月7日拉斯維加斯站1月27日全面開賣。新曲〈歲月也搶不走的東西〉1月28～30日電台首播，1月30零時數位上架。