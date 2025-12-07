28校水塔水質檢驗合格 基市全面補助學校換濾心

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆河日前受到油污染，使得基隆市用水有油味，基隆市政府匡列新台幣1600萬元，更換各校飲水機濾心等，經台水公司第一波檢驗28校水塔內水質均合格，市府持續協調台水公司檢驗其他學校。

基隆市政府教育處今天透過新聞稿表示，市府已匡列1600萬元，上週針對各公私立學校及幼兒園，依學校實際需求，補助購買礦泉水、更換飲水機濾心及清洗水塔，全面強化維護校園用水安全。

教育處指出，台灣自來水公司已完成第一波，針對信義區、仁愛區、中山區、安樂區及七堵區共28所學校水表前水質檢測，上週並完成水塔內水質複測，檢驗結果2次均為合格，教育處會持續協調台水公司排定時程，檢測其餘公私立學校及幼兒園水質，以確認水質安全。

教育處說，無論學校是否為台水公司認定的受影響範圍，市府都會全面補助清洗水塔、汰換飲水機濾心及採購礦泉水，也會持續與台水公司協調後續檢測，並追蹤水質檢測名單與結果，讓親師生安心用水。（編輯：張銘坤）1141207