28歲女吃優格愛犬突跳上身 誤吞17cm湯匙驚吐：在肋骨間移動

比利時一名28歲女子艾美琳克斯誤吞17公分長的湯匙，所幸經內視鏡手術順利取出，沒有造成永久傷害。（圖／翻攝自Instagram／reymyamelinckx）

家中有飼養寵物，吃東西時要特別留意。比利時有一名28歲女子艾美琳克斯（Reymy Amelinckx）在家中吃優格時，因愛犬突然跳到她身上，竟害她吞下一支長達17公分的湯匙，當晚嚇得她緊急就醫。所幸艾美琳克斯經內視鏡手術順利取出湯匙，未造成身體永久傷害。對此，醫師提醒，誤吞異物應立即就醫，切勿因尷尬延誤治療時機。

根據外媒《Mirror》報導，來自比利時魯姆斯特的28歲女子艾美琳克斯不久前坐在家中沙發上，一邊吃優格一手回著訊息，但為了空出雙手，她暫時將湯匙含在嘴裡；說時遲那時快，艾美琳克斯飼養的愛犬馬利（Marley）突然跳到她身上，她嚇一跳瞬間往後仰頭，17公分長的湯匙就卡進喉嚨；即便她試圖拉出湯匙，但沒有成功，只能把湯匙吞下。

不過艾美琳克斯當下並沒有明顯不適，加上覺得事情太尷尬，連她的男友下班回家後，她還裝作若無其事；直到當日晚餐過後，她才意識到情況嚴重，身體也開始不舒服，於是上網查詢後發現，幾乎所有建議要她立即前往醫院急診，她才趕緊出門就醫。

醫師問診和檢查後，告知艾美琳克斯「17公分長的湯匙不可能自行排出體外」，因此替她安排內視鏡手術取出；但手術無法立刻進行，她只能先回家等待。艾美琳克斯回憶，那一晚相當難熬，她感覺湯匙在自己體內移動，甚至像是在肋骨間滑動，讓人十分恐懼；她也出現腹脹、噁心等症狀，幾乎無法進食或安穩入睡。

直到2天後，醫師在局部麻醉下透過胃鏡將艾美琳克斯誤吞的湯匙取出；過程中為了讓湯匙順利通過食道，醫師必須在胃內旋轉器具，造成輕微胃部出血。艾美琳克斯坦言過程不舒服，但當湯匙被取出時，她只感到如釋重負，也慶幸不必接受開腹手術。

手術數小時後，艾美琳克斯便可出院返家休養。事後艾美琳克斯透過社群分享自身慘痛經驗，也說之後只有喉嚨疼痛、輕微胃出血與一段時間的腸胃敏感，並未留下永久傷害。艾美琳克斯也決定把這支湯匙留下作紀念，男友甚至打算將它改造成藝術品。

經歷這次意外後，艾美琳克斯也提醒民眾，用餐時不要把餐具整支含在嘴裡，更不要邊滑手機、邊與寵物互動，以免發生突發狀況；若誤吞異物，應立刻就醫，「尷尬只是暫時的，內部傷害卻可能是永久的」。

